Al menos 14 muertos en un atentado suicida contra una comisaría en Pakistán durante una manifestación por la paz

Agentes de policía heridos reciben atención médica tras el atentado suicida registrado frente a una comisaría en el distrito de Swat, en la provincia de Jaiber Pastunjuá, Pakistán (REUTERS/Hazrat Ali Bacha)

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Al menos 14 personas murieron este domingo en un atentado suicida perpetrado frente a una comisaría en el distrito de Kabal, en el valle de Swat, al noroeste de Pakistán. Entre las víctimas se encuentran varios agentes de policía y civiles que participaban o se encontraban cerca de una manifestación convocada para exigir mayor seguridad en una región castigada desde hace años por la violencia insurgente. Además, más de una veintena de personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos de la zona.

La explosión ocurrió en las inmediaciones de la estación policial de Kabal, en la provincia de Jaiber Pastunjuá. De acuerdo con las primeras investigaciones, un atacante equipado con un chaleco explosivo intentó superar un puesto de control instalado cerca del edificio policial. El estallido se produjo en un momento en que una concentración ciudadana reunía a cientos de personas que reclamaban el fin de los atentados que afectan al valle de Swat desde hace meses.

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El responsable policial Fida Hussain confirmó el balance preliminar de víctimas y explicó que entre los fallecidos había miembros de las fuerzas de seguridad y civiles. También indicó que los heridos fueron trasladados al Hospital Universitario Saidu Sharif para recibir atención médica especializada, mientras continúan las tareas para esclarecer las circunstancias del ataque.

Policías examinan el lugar tras un atentado suicida en Kabal, Pakistán (Foto AP/Sherin Zada)

Las autoridades paquistaníes iniciaron un amplio operativo de seguridad en la zona. Los investigadores buscan determinar si el atacante actuó por cuenta propia o contó con apoyo logístico de otras personas. Tras la explosión, las fuerzas de seguridad acordonaron el área y comenzaron registros para localizar a posibles colaboradores.

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Hasta el momento ningún grupo armado ha reivindicado la autoría del atentado. Sin embargo, el ataque se produce en medio de un fuerte deterioro de la seguridad en el noroeste del país, donde las fuerzas de seguridad enfrentan una creciente actividad de organizaciones extremistas.

El primer ministro de Pakistán, Muhammad Shehbaz Sharif, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó su pesar por lo ocurrido. En un comunicado afirmó sentir un “profundo dolor y tristeza por la explosión suicida”, al tiempo que reiteró el compromiso del Gobierno para combatir a los grupos responsables de la violencia.

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La provincia de Jaiber Pastunjuá concentra desde hace años buena parte de los ataques insurgentes registrados en Pakistán. Su cercanía con Afganistán y la complejidad geográfica de la frontera han convertido a la región en uno de los principales escenarios de operaciones de grupos armados.

Al menos 14 muertos en un atentado suicida contra una comisaría en Pakistán durante una manifestación por la paz

El valle de Swat, donde ocurrió el atentado, llegó a ser uno de los bastiones de los talibanes paquistaníes antes de la gran ofensiva militar lanzada por Islamabad en 2009. Aunque las fuerzas gubernamentales recuperaron el control del territorio, los ataques nunca desaparecieron por completo y en los últimos años han vuelto a aumentar.

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La zona también es conocida internacionalmente por ser el lugar de origen de Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien fue atacada por militantes talibanes en 2012 cuando promovía el acceso de las niñas a la educación.

Según datos oficiales de las fuerzas armadas paquistaníes, durante 2026 el país ha registrado más de 3.100 incidentes vinculados con el terrorismo, incluidos decenas de atentados suicidas. Las provincias de Jaiber Pastunjuá y Baluchistán concentran prácticamente la totalidad de esos hechos.

El director general de Relaciones Públicas Inter-Servicios de las Fuerzas Armadas, teniente general Ahmed Sharif, informó recientemente que 819 personas han muerto este año en ataques relacionados con el terrorismo, entre ellas cerca de 500 integrantes de las fuerzas de seguridad y más de 300 civiles.

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El Gobierno paquistaní sostiene que el incremento de la violencia está relacionado con la actividad de grupos armados que operan desde territorio afgano, una acusación rechazada por las autoridades de Kabul.