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El Partido Progressistas de Brasil bloqueó la candidatura de Tereza Cristina Dias como vicepresidenta de Flávio Bolsonaro

La dirección del PP decidió por mayoría mantenerse neutral en la elección de octubre y cerró el camino a que su senadora se integre a la fórmula del Partido Liberal anunciada horas antes en São Paulo

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, conversa con la ministra de Agricultura, Tereza Cristina Dias, durante la ceremonia de regularización provisional de tierras en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil, el 10 de diciembre de 2019. REUTERS/Adriano Machado
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, conversa con la ministra de Agricultura, Tereza Cristina Dias, durante la ceremonia de regularización provisional de tierras en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil, el 10 de diciembre de 2019. REUTERS/Adriano Machado
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El Partido Progressistas de Brasil bloqueó este viernes la candidatura de la senadora Tereza Cristina Dias como compañera de fórmula de Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre, frustrando un acuerdo que el propio candidato había anunciado públicamente horas antes.

Bolsonaro había declarado a periodistas en São Paulo que Días —ex ministra de Agricultura del gobierno de su padre y figura con sólidos vínculos con el sector agroindustrial— había aceptado la invitación. “La invitación fue hecha y ella la aceptó”, afirmó, describiéndola como una figura política “excepcional” y ampliamente respetada.

Sin embargo, el Partido Progressistas (PP), una de las principales fuerzas de derecha del país, resolvió por mayoría mantenerse neutral en la contienda presidencial. Esa postura le impide a cualquiera de sus miembros integrarse formalmente a otra candidatura, ya que para ello Cristina debería alinear al PP con el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, algo que la agrupación descartó. El plazo para cambiar de partido de cara a octubre ya había vencido, lo que dejó sin margen de maniobra a la candidatura.

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Ciro Nogueira, presidente del PP y ex jefe de gabinete del ex presidente Jair Bolsonaro, confirmó en un comunicado enviado a Bloomberg News que la decisión fue adoptada tras consultar a las secciones estaduales del partido. Nogueira añadió que la resolución ya había sido comunicada a Días, líder del PP en el Senado, y que ella la aceptó.

Flavio Bolsonaro. REUTERS/Jean Carniel
Flavio Bolsonaro. REUTERS/Jean Carniel

El veto del PP representa el último tropiezo de una campaña que acumula contratiempos con apenas dos meses para la votación. Flávio Bolsonaro arrastra un déficit en las encuestas frente al presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva desde que en mayo reconoció haber solicitado dinero a Daniel Vorcaro —figura central en una investigación por fraude masivo— para financiar un documental sobre su padre. En junio, una disputa familiar con la ex primera dama Michelle Bolsonaro agravó aún más su situación.

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La semana pasada, un juez de la Corte Suprema autorizó a la policía a investigar los vínculos de Flávio Bolsonaro con Vorcaro. El candidato también negó acusaciones por separado de que su estudio jurídico hubiera recibido fondos de una empresa vinculada al Banco Master S.A., la entidad quebrada que Vorcaro dirigió. Bolsonaro ha negado haber cometido irregularidades, aunque el acumulado de señalamientos ha dificultado su capacidad de tejer alianzas con partidos de centro y centroderecha.

Tereza Cristina Dias. REUTERS/Adriano Machado
Tereza Cristina Dias. REUTERS/Adriano Machado

Bolsonaro se había comprometido a elegir a una mujer como candidata a la vicepresidencia, con el objetivo de recuperar el voto femenino que en las últimas elecciones se inclinó mayoritariamente hacia Lula. Ese compromiso, aún sin cumplir, se ha convertido en un reflejo de las dificultades que enfrenta para consolidar su fórmula antes del plazo del 5 de agosto. Tras conocerse la decisión del PP, afirmó que continuaría negociando con otras fuerzas. “Soy brasileño y nunca me rindo”, declaró. “Puede pasar cualquier cosa hasta el 5 de agosto”.

(Con información de Reuters y Bloomberg)

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