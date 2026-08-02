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El papa León XIV pidió soluciones de “paz, estabilidad y justicia” ante la crisis migratoria en Ceuta

El pontífice expresó su preocupación por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos y llamó a una respuesta que permita superar la emergencia humanitaria en la ciudad española del norte de África

El papa León XIV encabeza el rezo del Ángelus en la Piazza della Libertà, en Castel Gandolfo (REUTERS)
El papa León XIV encabeza el rezo del Ángelus en la Piazza della Libertà, en Castel Gandolfo (REUTERS)
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El papa León XIV pidió este domingo encontrar respuestas basadas en la paz, la estabilidad y la justicia frente a la crisis migratoria que afecta a Ceuta, después de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos y la muerte de decenas de personas durante los intentos de entrada a esta ciudad autónoma española situada en el norte de África.

Durante sus palabras posteriores al rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el pontífice expresó su preocupación por la situación y realizó un llamado en español para pedir una salida al conflicto humanitario.

Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”, afirmó.

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La declaración representó la primera intervención pública de León XIV sobre el episodio ocurrido esta semana en la frontera entre Marruecos y Ceuta, un territorio europeo ubicado en la costa africana que volvió a convertirse en escenario de una crisis migratoria de gran magnitud.

El episodio comenzó con una movilización masiva de personas que intentaron ingresar a la ciudad desde territorio marroquí. Según las autoridades de Marruecos, alrededor de 40.000 personas se dirigieron hacia la frontera de Ceuta y otras 1.135 hacia Melilla, otra ciudad española en el norte de África. El gobierno marroquí informó además de 11 fallecidos en su territorio, diez de ellos por ahogamiento.

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El papa León XIV pidió soluciones de “paz, estabilidad y justicia” ante la crisis migratoria en Ceuta (REUTERS/Remo Casilli)
El papa León XIV pidió soluciones de “paz, estabilidad y justicia” ante la crisis migratoria en Ceuta (REUTERS/Remo Casilli)

Aunque una gran parte de quienes lograron cruzar regresaron posteriormente a Marruecos, la emergencia generó una nueva discusión dentro de la Unión Europea sobre el control de las fronteras del bloque, la cooperación con países vecinos y la gestión de los movimientos migratorios.

Los ministros de Interior de los Estados miembros de la Unión Europea tienen previsto abordar la situación en una reunión extraordinaria para evaluar las consecuencias del episodio y analizar posibles medidas de respuesta.

La crisis también provocó una operación de retorno voluntario de migrantes que permanecían en distintos puntos de Ceuta. La Policía Local habilitó traslados hacia el paso fronterizo del Tarajal, principal conexión terrestre entre la ciudad española y Marruecos, para facilitar el regreso de quienes decidieron abandonar el territorio.

Durante la jornada de este domingo, más de un centenar de personas fueron trasladadas mediante autobuses hasta la frontera. Algunos migrantes explicaron que habían pasado varios días en la ciudad sin acceso adecuado a alimentos ni descanso, una situación que llevó a varios de ellos a optar por regresar a Marruecos.

Las autoridades locales reconocieron que todavía no existía una cifra definitiva sobre cuántas personas permanecían en Ceuta después del ingreso masivo. El delegado del Gobierno en la ciudad, Miguel Ángel Pérez, señaló que la cantidad exacta aún no podía determinarse, mientras que el presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, estimó que podían quedar más de 10.000 migrantes en el territorio.

Migrantes que cruzaron desde Marruecos a Ceuta hacen fila para recibir agua distribuida por el Ejército español (REUTERS/Violeta Santos Moura)
Migrantes que cruzaron desde Marruecos a Ceuta hacen fila para recibir agua distribuida por el Ejército español (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El pronunciamiento de León XIV se enmarca en una línea que el pontífice ha mantenido desde el inicio de su papado sobre los desplazamientos forzados y la situación de las personas migrantes. El líder de la Iglesia católica ha insistido en la necesidad de proteger la dignidad humana y ha señalado que los desafíos migratorios requieren cooperación internacional.

En junio, durante una visita a España, el papa volvió a abordar esta problemática en las islas Canarias, donde mantuvo encuentros con migrantes y representantes de organizaciones dedicadas a la asistencia humanitaria. En esa ocasión destacó la necesidad de respuestas que combinen seguridad, solidaridad y atención a las personas afectadas por los desplazamientos.

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