“Pensaron que iba a morir”: el dramático recuerdo de Phil Collins sobre la visita de sus hijos durante su adicción

El artista británico contó que sigue reuniendo letras e ideas en su estudio de casa, aunque por ahora descarta shows en vivo - (imagen ilustartiva Infobae)

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En abril de 2024, Phil Collins yacía inconsciente en un hospital de Suiza mientras su mánager de 50 años convocaba a sus cinco hijos junto a su cama. El motivo era desesperado: había que decidir si se lo mantenía con soporte vital. El músico británico, de 75 años, lo recordó en una entrevista reciente con The Sunday Times, donde describió con crudeza el momento más oscuro de su batalla contra el alcoholismo.

“Mis riñones estaban fallando, mis órganos simplemente se estaban apagando. La gente venía a decirme adiós”, afirmó Collins al medio británico. El cantante admitió que no guarda ningún recuerdo de esa despedida: “No tenía ni idea de lo que estaba pasando”, dijo.

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Lo cierto es que pasó siete meses internado antes de recuperarse, según detalló la revista People.

Los cinco hijos, al borde de perder a su padre

El mánager del artista reunió a todos sus hijos —Joely Collins (53), Simon Collins (50), Lily Collins (37), Nic Collins (25) y Matthew Collins (21)— para lo que podría haber sido un último encuentro. Según detalló People, las decisiones médicas estaban en manos de la familia mientras el músico permanecía sin consciencia.

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Lily y su padre Phil Collins (Instagram/Lily Collins)

“Estaban todos preocupados por no volver a verme. Podría haber salido todo terriblemente mal“, recordó el ganador del Premio Grammy. Lily, actriz conocida por Emily in Paris, y los demás hermanos enfrentaron esas horas sin saber si su padre saldría adelante.

El alcohol, el vacío y el desayuno con vino

Collins detalló en The Sunday Times cómo era su consumo cotidiano de bebida: “Me despertaba y lo primero que quería era una copa de vino. Eso era mi desayuno“. Pese a la gravedad, admitió que durante mucho tiempo no fue consciente del problema.

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En su autobiografía Not Dead Yet, publicada en 2016, el músico ya había reconocido que se volvió alcohólico a los 55 años. Años después, en People, amplió ese relato: “El enorme vacío que tenía que llenar de alguna manera, lo llené con alcohol. Y casi me mata”.

La recuperación y el reencuentro familiar

Después de superar la internación, el cantante volvió a ver a su familia en Londres y describió esos cuatro días juntos como un giro profundo (REUTERS/Gus Ruelas/File Photo)

Después de haber superado la etapa de internación, Collins pudo finalmente volver a ver a sus hijos y logró reunirse con ellos hacia finales del año 2024. El encuentro se realizó en el hotel Mandarin Oriental, situado en el barrio de Knightsbridge, en la ciudad de Londres. Compartieron cuatro días consecutivos durante los cuales estuvieron juntos, un tiempo que el músico definió como un verdadero punto de inflexión en las relaciones familiares que mantenía con sus hijos.

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Lily, profundamente emocionada, llegó en un momento a expresarle al músico, mientras sus lágrimas corrían por su rostro: “Nunca pensé que tendría estos momentos”, según lo relató el propio Collins en su conversación con el medio. También mencionó: “Tuvimos un tiempo increíble. No puedo exagerar lo fantástico que fue”.

Desde el día en que recibió el alta médica y salió del hospital, Collins aseguró que no volvió a consumir alcohol en ninguna ocasión. “No he tomado una copa desde entonces”, subrayó.

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Como es el día a día del artista: muletas, enfermera y posible regreso al estudio

Phil Collins participó en el aniversario de la fundación The King’s Trust. (Instagram)

Hoy, Collins vive en Inglaterra bajo cuidados permanentes. Cuenta con una enfermera que reside en su hogar las 24 horas del día para asegurarse de que tome su medicación correctamente, según reveló el músico en enero de 2026 en el podcast BBC Eras.

Además de las secuelas renales del alcoholismo, arrastra una lesión grave en la columna vertebral desde 2007, se sometió a cinco operaciones de rodilla, contrajo COVID-19 durante su internación y convive con diabetes tipo 2.

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Se moviliza con muletas y en mayo de 2026 hizo una de sus escasas apariciones públicas en el palacio de Buckingham, durante el festejo por el 50° aniversario de la organización benéfica del Rey de Reino Unido Carlos III. Según informó el medio USA Today, compartió un momento privado con el rey, quien “parecía genuinamente contento de verlo”.

Sobre una posible vuelta a los escenarios, el músico descartó giras, pero no cerró la puerta al estudio de grabación. “Quizás todavía hay vida en este viejo perro”, afirmó.

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