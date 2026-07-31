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Dispararon contra el ministro del Interior de Ecuador durante un operativo antidrogas en Esmeraldas

Una señora efectuó el tiro al confundir la irrupción policial con un intento de robo, según explicó entre gritos y nerviosismo que creyó que se trataba de ladrones y no de un procedimiento oficial

La intervención en Esmeraldas se produjo durante el ingreso al domicilio de la sospechosa (Reuters)
La intervención en Esmeraldas se produjo durante el ingreso al domicilio de la sospechosa (Reuters)
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En un operativo antidrogas realizado en Esmeraldas, una mujer disparó contra el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, cuando intentó ingresar a su domicilio junto con un equipo policial y funcionarios de la Fiscalía. El funcionario se encuentra en perfectas condiciones.

La intervención formó parte de un operativo nacional contra una red de narcotráfico y tráfico ilegal de combustible, desplegado simultáneamente en Esmeraldas, Manabí y Tungurahua, que culminó con la detención de 10 personas, incluida la presunta cabecilla identificada como Patricia Espinoza, alias “Lili”.

La intervención en Esmeraldas se produjo durante el ingreso al domicilio de la sospechosa, cuando, según el propio ministro, la mujer salió armada y efectuó varios disparos al percatarse de la presencia oficial.

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En su declaración ante los medios y en un video difundido en redes sociales, Reimberg encaró a la detenida y le preguntó directamente: “¡Doña Lili! Así que me recibe a bala”. La mujer respondió: “Es que como hay muchos ladrones, yo pensé...”. El ministro la interrumpió para consultarle si tenía permiso para portar el arma, a lo que la mujer contestó: “No, eso no es mío”. Reimberg insistió: “Eso no era suyo, pero usted lo disparó...”.

Espinoza reiteró que su reacción se debió a los gritos de sus hijos: “Es que yo se lo juro que mis hijos gritaban y yo pensaba que era de esa gente”. Finalmente, el ministro le advirtió: “Solamente por el arma tiene tres años de prisión, solo por el arma... más allá de la serie de denuncias que usted tiene”. La mujer mostró sorpresa ante la acusación: “¿Qué yo tengo?”.

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La señora le dijo al ministro que pensaba que era un ladrón por el uso del arma y el disparo (X)

El ministro detalló que durante la intervención ningún uniformado resultó herido. Además, explicó que la estructura delictiva operaba en Esmeraldas, Atacames, Muisne, Manta y Ambato, y abastecía de combustible a embarcaciones destinadas al tráfico internacional de droga.

Además, confirmó que las investigaciones siguen abiertas, con el objetivo de establecer el alcance de la red y posibles vínculos con otros grupos criminales.

La operación, fruto de una investigación de 17 meses, permitió capturar a los principales miembros de una organización dedicada al acopio y envío de drogas desde las costas de Esmeraldas y Manabí, así como al abastecimiento de combustible, la logística y la seguridad de las operaciones.

Entre los capturados se encontraron los hermanos Byron y Anthony Espinoza, quienes, según las autoridades, coordinaban la logística del grupo. También se detuvo a un agente de policía acusado de colaborar con la red.

“El que traiciona el uniforme, traiciona al país, y este mal policía tendrá el castigo que merece”, destacó Reimberg.

Por otro lado, el presidente Daniel Noboa, al referirse al avance de las investigaciones y a los recientes operativos, sostuvo: “Nosotros no perseguimos políticos, perseguimos criminales”. El mandatario explicó que la estrategia de seguridad del Gobierno apunta a desarticular estructuras que combinan delitos como narcotráfico, tráfico de combustibles y corrupción institucional.

“Nosotros no perseguimos políticos, perseguimos criminales”, aseguró el presidente Daniel Noboa (EFE)
“Nosotros no perseguimos políticos, perseguimos criminales”, aseguró el presidente Daniel Noboa (EFE)

Noboa señaló que el compromiso de su administración consiste en enfrentar a las redes que han infiltrado diferentes niveles del Estado.

El operativo del viernes en Esmeraldas, Manabí y Tungurahua representó uno de los golpes más importantes contra el crimen organizado en los últimos meses. Reimberg enfatizó la importancia de la coordinación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, y reiteró que la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada continuará en todo el país.

(Con información de Europa Press)

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