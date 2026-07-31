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Fiscalía de Guatemala investiga la desaparición de expedientes de estudiantes de la USAC

El fiscal general Gabriel García Luna dijo que se analizan con objetividad las denuncias de universitarios que reportan la eliminación de sus registros y que la fiscalía seguirá las pesquisas para establecer posibles responsabilidades penales

Grupo de personas frente a un edificio gris con un logo dorado "MP". Varias personas tienen los puños en alto, dos mujeres sujetan micrófonos y documentos
Entre 40 y 50 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala denunciaron ante el Ministerio Público la desaparición de registros académicos en el sistema de Registro y Estadística. (Diario de Centroamérica )
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El fiscal General y jefe del Ministerio Público (MP) de Guatemala, Gabriel García Luna, confirmó que se están efectuando investigaciones en torno al caso relacionado con la desaparición de expedientes de estudiantes opositores a Walter Mazariegos en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

El titular del ente investigador confirmó que las denuncias presentadas por la comunidad universitaria están siendo analizadas con objetividad y que la fiscalía dará seguimiento a los expedientes.

El funcionario reconoció que existe temor por parte de los estudiantes a presentar denuncias por posibles represalias, pero recordó que se puede informar sin necesidad de poner datos personales.

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La denuncia estudiantil: una “muerte académica”

El pronunciamiento ocurre en el marco de la acción penal presentada el pasado 24 de julio por decenas de estudiantes de diversas unidades académicas —entre ellas la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Escuela de Ciencias de la Comunicación y la Escuela de Ciencia Política— ante el Ministerio Público.

Los denunciantes expusieron que entre 40 y 50 estudiantes detectaron el borrado sistemático de sus datos en el departamento de Registro y Estadística de la USAC.La medida bloquea trámites de graduación, asignación de cursos, solicitudes de beca y procesos de investigación, un fenómeno que los afectados tipificaron públicamente como una "muerte académica" destinada a frenar la oposición estudiantil.

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Gabriel García Luna confirmó que el MP analiza las denuncias de la comunidad universitaria y dará seguimiento a los expedientes de la USAC. Los estudiantes denunciaron que entre 40 y 50 registros fueron borrados en Registro y Estadística de la USAC.

Asimismo, los alumnos dirigieron la denuncia penal contra el jefe del departamento de Registro y Estadística, señalando una persecución directa hacia quienes han expresado posturas críticas o se han movilizado en defensa de la autonomía universitaria.

Antecedentes y postura universitaria

Por su parte, la USAC ha argumentado que el conflicto tiene sus raíces en las protestas surgidas tras el cuestionado proceso de elección a la rectoría en 2022 contra Walter Mazariegos y la posterior toma de instalaciones. A través de mensajes institucionales en redes sociales, la administración universitaria justificó la ausencia de archivos afirmando que se trataba de una sustracción y daño a documentos físicos ocurrido durante las protestas de 2022 y 2023.

Una persona sostiene un documento oficial de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público con texto impreso, lleva un anillo y una pulsera. Hay un cable negro
Entre 40 y 50 estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala denunciaron ante el Ministerio Público la desaparición de registros académicos en el sistema de Registro y Estadística. (Diario de Centroamerica)

Sin embargo, los estudiantes rechazaron esa versión, calificándola de infundada.Argumentaron que varios de los universitarios afectados ingresaron en las promociones de 2024 o 2025 o contaban con constancias de inscripción y solvencia académica vigentes para el ciclo 2026, por lo que el borrado de sus registros obedece a una represalia política y no a daños históricos de archivo.

Con la acumulación de más de una docena de denuncias vinculadas a anomalías administrativas y de representatividad en la USAC, el MP evalúa los elementos de convicción presentados por los estudiantes para determinar las responsabilidades penales de las autoridades involucradas.

El informe

Por su parte, este jueves 20 de julio, el jefe del Departamento de Registro y Estadística de la USAC, Bryan Fuentes, remitió un informe al secretario del Consejo Superior Universitario (CSU), Fernando Cordón Lucero, por la desaparición de expedientes de al menos nueve universitarios.

En el mismo, refiere que que ese departamento inició un proceso de fortalecimiento y regularización de expedientes estudiantiles desde 2023 como una “necesidad institucional de verificar... la información contenida en los sistemas institucionales” que les permitiría no sólo garantizar la integridad, sino que también la autenticidad de los documentos.

Argumentan que con la toma de la USAC se perdieron unos 30 años de expedientes históricos, debido a que los archivos físicos fueron vulnerados y los discos duros destruidos.

Según dicen, por esta razón han solicitado a los mismos estudiantes que presenten copias o documentos destinados a integrar sus expedientes que constituye “una actuación administrativa de colaboración”.

No obstante, los afectados insisten en que, a pesar de los alegatos de las autoridades de la USAC, ellos han logrado continuar sus estudios desde 2023 sin problemas, pero esto ocurrió con la oposición a la reelección de Walter Mazariegos como Rector. También lamentan que estas actitudes prácticamente los dejen fuera de la universidad estatal o que les implique perder un año de estudios.

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