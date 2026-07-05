Guatemala

Un adolescente al volante de un tráiler provoca un accidente mortal en la ruta al Atlántico de Guatemala

Informes iniciales señalan que, al intentar rebasar, la unidad de carga ocupó el carril opuesto y se produjo una colisión frontal con un automóvil, con saldo de dos víctimas mortales y daños severos en ambos vehículos

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Bomberos Municipales Departamentales localizaron al menor sin vida entre los hierros retorcidos del tráiler. El vehículo particular quedó bajo la carrocería.
Bomberos Municipales Departamentales localizaron al menor sin vida entre los hierros retorcidos del tráiler. El vehículo particular quedó bajo la carrocería.

Un adolescente de 16 años, quien piloteaba un tráiler que transportaba bloques de construcción, perdió la vida tras perder el control del vehículo pesado y chocar contra un automóvil.

El percance ocurrió en el kilómetro 115 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de la aldea La Palmilla, del municipio de Usumatlán, departamento de Zacapa, Guatemala.

Este video muestra las caóticas secuelas de un grave accidente de tráfico ocurrido por la noche. Un camión de gran tamaño ha volcado, derramando toda su carga de bloques de hormigón sobre la calzada y aplastando un automóvil rojo.

El adolescente, identificado como Milton, de 16 años, conducía el tráiler, pese a que la edad mínima para manejar un vehículo pesado de más de 3.5 toneladas es 25 años y obligatoriamente se requiere de una licencia Tipo A.

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Testigos narraron a medios locales que el menor conducía a exceso de velocidad e intentó rebasar sin percatarse de que un automóvil se aproximaba en sentido contrario. Debido al peso de la carga, no logró maniobrar e impactó de frente contra el vehículo tipo sedán. Tras el choque, ambos automotores terminaron estrellándose contra un árbol.

Bomberos Municipales Departamentales informaron que, debido al fuerte impacto, el adolescente quedó atrapado en la cabina del tráiler y fue localizado sin vida.

Otra víctima

El otro vehículo quedó bajo el remolque del tráiler. Era conducido por Felipe Antonio Ayala Rodas, de 38 años, quien también perdió la vida de manera inmediata.

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Vecinos del lugar reconocieron a Ayala Rodas y confirmaron que regresaba a su vivienda después de una jornada de trabajo como mecánico.

El conductor del otro vehículo involucrado fue identificado Felipe Antonio Ayala Rodas quien regresaba a su vivienda al momento del accidente.
El conductor del otro vehículo involucrado fue identificado Felipe Antonio Ayala Rodas quien regresaba a su vivienda al momento del accidente.

Era estudiante

Milton era estudiante del tercero básico en el Centro Educativo Integral Cristiano, originario del municipio de Flores, en el departamento de Petén, Guatemala.

Al ser hijo de un reconocido médico de la localidad, las muestras de condolencia no se hicieron esperar. Sus restos fueron recibidos por una caravana de vehículos que recorrió las calles principales del municipio.

Habrá investigación

El Ministerio Público (MP) iniciará una investigación para determinar las causas del accidente.

El vehículo particular quedó completamente destrozado, se requirió de equipo especial para retirar los escombros.
El vehículo particular quedó completamente destrozado, se requirió de equipo especial para retirar los escombros.

Asimismo, las autoridades informaron que se realizarán pesquisas para deducir responsabilidades sobre por qué el menor conducía el vehículo de carga pesada, infringiendo las leyes de tránsito guatemaltecas. Las investigaciones podrían dirigirse en contra de la empresa propietaria del transporte.

Siniestralidad vial

Datos del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (ONSET) de la Policía Nacional de Civil (PNC) detallan que, entre el 1 de enero y el 14 de junio de este año, se registraron 277 accidentes de tránsito que involucraron al transporte de carga.

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) identifica a Zacapa, Izabal y Petén como los departamentos con las mayores tasas de mortalidad por percances viales en el país, superando el 30% de letalidad entre los afectados.

La severidad de los impactos en esta región está directamente ligada a la velocidad y la masa del transporte de carga que circula por la ruta al Atlántico. En este corredor, los municipios de Gualán, Teculután, Río Hondo, Estanzuela y Usumatlán registran constantemente colisiones frontales y vuelcos en las curvas cerradas de la CA-9 Norte y la CA-10.

Asimismo, datos del Foro Multilateral de Seguridad Vial, organizado por el Ministerio de Gobernación (Mingob), señalan que el 80% de estos incidentes se debe a factores humanos. Entre las causas principales destacan la fatiga extrema de los pilotos por extensas jornadas laborales, la falta de áreas de descanso adecuadas, el desvelo y la mala alimentación.

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