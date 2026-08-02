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La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que el plan de EEUU para desarmar a los terroristas de Hamas “fracasará”

El cuerpo militar del régimen persa reiteró su respaldo a la organización extremista palestina tras el anuncio del jueves pasado de Donald Trump

Terroristas de Hamas hacen guardia durante un intercambio de rehenes en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza (REUTERS/Ramadan Abed)
Terroristas de Hamas hacen guardia durante un intercambio de rehenes en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza (REUTERS/Ramadan Abed)
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La Guardia Revolucionaria de Irán calificó este domingo de “condenado al fracaso” el plan impulsado por Estados Unidos para desarmar al grupo terrorista Hamas, en la reacción más contundente hasta ahora del régimen iraní contra la iniciativa anunciada el jueves por el presidente Donald Trump para poner fin a la guerra de Gaza.

La conspiración para desarmar a Hamas no conducirá a ninguna parte y ya ha fracasado desde este momento”, afirmó el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido con motivo del segundo aniversario del asesinato en Teherán del entonces jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh. “La resistencia antisionista es inquebrantable y la victoria final de Palestina sobre los ocupantes está más cerca de lo que imaginan los enemigos”, agregó el texto.

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Haniyeh murió junto a su guardaespaldas el 31 de julio de 2024 en un ataque atribuido a Israel contra la residencia que ocupaba en Teherán, adonde había viajado para asistir a la investidura del presidente iraní, Masud Pezeshkian. El entonces jefe terrorista de Hamas se había reunido horas antes con el líder supremo, Ali Khamenei, quien juró vengar su muerte. Israel nunca reivindicó formalmente el ataque, aunque el entonces ministro de Defensa israelí, Israel Katz, lo confirmó meses después al advertir a los líderes hutíes de Yemen con un destino similar.

El pronunciamiento de este domingo llega en un contexto de máxima tensión regional. Estados Unidos e Israel lanzaron en febrero de 2026 una nueva ofensiva contra instalaciones nucleares y militares iraníes, que llevó a ambos países a un enfrentamiento militar directo sin precedentes desde la revolución islámica de 1979. Desde entonces, Teherán y Washington negocian, con mediación de Omán, la reapertura del estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que transita una quinta parte del petróleo mundial y que la Guardia Revolucionaria ha atacado en las últimas semanas.

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La Guardia Revolucionaria de Irán reiteró su respaldo al grupo terrorista palestino Hamas (IRGC/dpa)
La Guardia Revolucionaria de Irán reiteró su respaldo al grupo terrorista palestino Hamas (IRGC/dpa)

El plan de desarme presentado por Trump el jueves contempla el retiro completo del Ejército israelí de la Franja de Gaza, el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización y la transferencia de las tareas de gobierno a un Comité Nacional para la Administración de Gaza, integrado por tecnócratas palestinos bajo supervisión de la Junta de Paz que Trump preside. La iniciativa busca sellar el fin de una guerra que ya se prolonga más de dos años y medio.

Hamas confirmó el viernes que comenzará a entregar parte de su arsenal como parte del acuerdo, según informó la agencia AP, en lo que representa un giro respecto de su postura previa. No obstante, la organización precisó que la entrega de su armamento pesado quedará supeditada a un proceso posterior, condicionado a avances hacia la creación de un Estado palestino, una exigencia que el Gobierno de Israel rechaza de forma categórica.

La Unión Europea respaldó el plan estadounidense e instó a Hamas a deponer las armas, como parte de una hoja de ruta hacia una solución de dos Estados. Naciones Unidas también celebró los avances hacia un alto el fuego permanente y reclamó garantías para el acceso sin restricciones de la ayuda humanitaria al enclave palestino.

La postura de la Guardia Revolucionaria confirma el respaldo de Teherán a Hamas, pieza central del llamado Eje de la Resistencia, la red de aliados regionales que integran también el grupo terrorista Hezbollah en Líbano, los hutíes de Yemen y milicias iraquíes afines. Esa alianza, que llegó a proyectar la influencia iraní por todo Medio Oriente, ha sufrido un deterioro sostenido desde el asesinato de Haniyeh y la posterior caída del régimen sirio de Bashar al Asad, aliado histórico de Irán.

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