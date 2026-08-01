América Latina
Agregar Infobae enGoogle

Lula da Silva endurece su discurso de cara a las elecciones: “Mientras viva, la extremaderecha no volverá a gobernar Brasil”

El mandatario brasileño también cuestionó el apoyo que recibió Flávio Bolsonaro de líderes internacionales como Donald Trump y Javier Milei: “Yo no quiero ayuda de fuera”

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. REUTERS/Adriano Machado
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. REUTERS/Adriano Machado
Guardar

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado que la extremaderecha no volverá a gobernar en su país mientras viva, ni siquiera gracias al apoyo de líderes internacionales como sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, o de Argentina, Javier Milei. “Que vengan quien quiera”, ha retado.

“Mientras viva, la extremaderecha no volverá a gobernar el país. Es más, que venga a ayudarlos quien quiera. Si quieren a Trump, que venga. Si quieren a Milei, que venga. Que venga quien quiera. Yo no quiero ayuda de fuera”, ha retado Lula en un acto de campaña de su partido, celebrado el viernes por la noche en Fortaleza.

PUBLICIDAD

Así, Lula ha señalado que la única ayuda que necesita y quiere es la del pueblo brasileño “para mantener la democracia” en Brasil. En ese sentido, ha remarcado que necesita candidatos para el Senado en estas elecciones generales de octubre de 2026 porque “la mitad” de la Cámara Alta está “podrida”, según recoge G1.

Lula se ha expresado en estos términos en un acto del Partido de los Trabajadores en Fortaleza, en el noroeste de Brasil, en el que se confirmó la candidatura de Elmano de Freitas para gobernador del estado de Ceará, así como de Gabriella Aguiar como su segunda y de Cid Gomes a senador.

PUBLICIDAD

Este mismo viernes, el Gobierno de Lula ha emitido un comunicado rechazando nuevamente la decisión de Estados Unidos de prorrogar un año más las sanciones la “declaración de emergencia nacional” contra Brasil, que es independiente a la guerra comercial lanzada contra las exportaciones del país sudamericano.

Lula afirma que la extremaderecha no volverá a gobernar Brasil mientras viva: "Que venga quien quiera"
Lula afirma que la extremaderecha no volverá a gobernar Brasil mientras viva: "Que venga quien quiera"

“Es completamente descabellado situar a Brasil como una amenaza hacia Estados Unidos, sobre todo a la luz de los históricos lazos diplomáticos y de amistad que une a los dos pueblos”, aludió el Gobierno.

Asimismo, la mención a Javier Milei se enmarca en la crisis diplomática que estalló hace una semana cuando el presidente argentino acudió a un acto de campaña del candidato Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en el que dedicó todo tipo de insultos a Lula da Silva y a otras autoridades brasileñas.

Por otra parte, un juez de la Corte Suprema de Brasil autorizó la apertura de una segunda investigación por tráfico de influencias contra Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha e hijo mayor del actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, informaron este viernes medios locales.

El magistrado André Mendonça permitió a la Policía Federal indagar si el primogénito de Lula usó su influencia en negocios relacionados con la empresa pública Dataprev, responsable de administrar los datos del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), epicentro de otro escándalo de corrupción.

Fábio Luís Lula da Silva
Fábio Luís Lula da Silva

Mendonça ya autorizó en la víspera una primera investigación contra Lulinha, también por supuesto tráfico de influencias, pero en ese caso se sospecha de gestiones con el Ministerio de Salud para la comercialización de cannabis medicinal.

Esta segunda pesquisa trata sobre la conexión de Lulinha, residente en España, con Cleber Ribas de Oliveira, un empresario del sector tecnológico interesado en cerrar un acuerdo con Dataprev, según publicó el diario O Estado de S. Paulo.

De acuerdo con el periódico, las autoridades tienen indicios de que “ese empresario pagó al menos un viaje de Lulinha y que, a cambio, obtuvo negocios con el Gobierno federal”.

Estas dos investigaciones contra el hijo mayor de Lula se producen en vísperas del arranque oficial de la campaña para las elecciones presidenciales de octubre, en las que el dirigente progresista buscará un cuarto mandato no consecutivo.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

BrasilLuiz Inácio Lula da Silva

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reforma constitucional en Nicaragua extiende a siete años miles de mandatos públicos

El cambio promovido por Daniel Ortega y Rosario Murillo abarcará al menos 6,750 puestos, entre alcaldías, curules y magistraturas, mientras el texto completo sigue sin publicarse y el trámite legislativo apunta a una votación en septiembre

La reforma constitucional en Nicaragua extiende a siete años miles de mandatos públicos

Poder Judicial y diputados responden a Laura Fernández tras acusar a magistrados de la Sala IV de un “golpe de Estado”

Las declaraciones de la presidenta de Costa Rica generaron una fuerte reacción entre magistrados y diputados de oposición, luego de que la mandataria calificara como un “golpe de Estado” la decisión del tribunal de prorrogar temporalmente el nombramiento de magistrados suplentes vencidos desde diciembre de 2025.

Poder Judicial y diputados responden a Laura Fernández tras acusar a magistrados de la Sala IV de un “golpe de Estado”

La tradición que mueve a un país entero: así es la Romería de la Virgen de los Ángeles en Costa Rica

Cada año, millones de personas recorren carreteras y montañas hasta llegar a Cartago para rendir homenaje a la Virgen de los Ángeles. La peregrinación, conocida como la Romería, es una de las manifestaciones de fe más multitudinarias de América Latina

La tradición que mueve a un país entero: así es la Romería de la Virgen de los Ángeles en Costa Rica

Agencia federal pide a Texas que no libere a un salvadoreño acusado de dos asesinatos en Houston

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que la medida busca mantener al salvadoreño bajo custodia en Texas y garantizar una notificación previa antes de cualquier salida mientras avanzan los procesos judiciales

Agencia federal pide a Texas que no libere a un salvadoreño acusado de dos asesinatos en Houston

Alerta en Bolivia por una nueva ola de violencia: sicarios asesinaron a siete personas en dos días

Entre los fallecidos figura un subteniente de la Policía que investigaba un crimen cuádruple ocurrido horas antes. Los tres ataques ocurrieron en el departamento de Santa Cruz

Alerta en Bolivia por una nueva ola de violencia: sicarios asesinaron a siete personas en dos días
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Matanza: en medio de la tormenta, un policía se defendió a los tiros de un robo y mató a un ladrón

La Matanza: en medio de la tormenta, un policía se defendió a los tiros de un robo y mató a un ladrón

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 1 de agosto

Trump atribuye a Marruecos la soberanía sobre el Sáhara Occidental en una carta dirigida a Mohamed VI por el 27º aniversario de su coronación: “Cualquier otra vía es inaceptable”

Cómo está impactando el uso de la tecnología en la salud mental de los niños en Colombia: expertos analizan los desafíos y dan algunas recomendaciones

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo | Ascienden a 67 los cadáveres de migrantes recuperados y casi 70.000 personas han vuelto a Marruecos

INFOBAE AMÉRICA

Agencia federal pide a Texas que no libere a un salvadoreño acusado de dos asesinatos en Houston

Agencia federal pide a Texas que no libere a un salvadoreño acusado de dos asesinatos en Houston

Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos en Medio Oriente ante una posible “escalada imprevista” regional

China realizó maniobras navales y aéreas en torno al atolón de Scarborough, disputado con Filipinas

Ceuta y el bulo que metió a 60.000 personas en el mar

Irán amenazó a los países que cooperen con EEUU y dijo que endurecerá el cierre de Ormuz si se mantiene el bloqueo naval

ENTRETENIMIENTO

Alan Ritchson admite que "Fast Forever" tiene "grandes problemas" y que la solución no está a la vista

Alan Ritchson admite que "Fast Forever" tiene "grandes problemas" y que la solución no está a la vista

La estrella de ‘Obsession’ Inde Navarrette negocia para entrar en Marvel y tiene claro qué personaje le encantaría interpretar: “Siempre ha sido muy guay”

Warner presiona para hacer ‘Barbie 2′ pero Ryan Gosling, Margot Robbie y Greta Gerwig estarían pidiendo demasiado dinero: “Es una propuesta demasiado generosa”

La nueva película de los ‘X-Men’ comienza a formar su equipo: Samara Weaving dará vida a este icónico personaje

Cuáles son los podcasters mejor pagos de 2026, según el ranking de Forbes