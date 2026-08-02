Apple bate récord de ingresos antes de la salida de Tim Cook

Apple cerró el trimestre de junio con ingresos récord de USD 109.400 millones y superó la previsión de los analistas (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

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Apple cerró su trimestre de junio con un récord de USD 109.400 millones en ingresos y un alza de 22% en las ventas de iPhone, en el último informe de resultados antes de la salida de Tim Cook como director ejecutivo el 1 de septiembre.

El desempeño se dio mientras la compañía busca sostener su crecimiento entre la expansión de la inteligencia artificial, la presión de costos en componentes y su dependencia del mercado chino.

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Según FOX Business, el resultado superó la previsión de los analistas, que esperaban USD 108.650 millones. La mejora también recibió impulso de devoluciones arancelarias, que añadieron cerca de 5% a las ganancias del período.

Las ventas de Apple en China crecieron 22% durante el trimestre de primavera hasta USD 18.810 millones, aunque quedaron por debajo de las estimaciones de más de USD 19.500 millones para el tercer mayor mercado de la empresa.

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Ese avance coincidió con la aprobación de Apple Intelligence en ese país tras un retraso de casi dos años respecto de su lanzamiento en Estados Unidos.

Las ventas de iPhone crecieron 22% y junto con Mac impulsaron el mejor trimestre de junio de Apple (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Las ventas de iPhone y Mac impulsaron el mejor trimestre de junio de Apple

El salto en los ingresos se explicó por el avance del iPhone y por un récord de facturación de Mac en el trimestre de primavera.

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La división Mac superó los USD 10.000 millones, impulsada por la demanda de equipos más potentes como la Mac Studio, que incluso provocó faltantes de oferta.

Cook también señaló que la MacBook Neo, con un precio inicial de USD 699, fue la computadora más vendida de Apple en Estados Unidos durante su primer trimestre completo en el mercado.

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Ese desempeño se produjo pese a que la empresa elevó los precios de algunas computadoras Mac y tabletas iPad en hasta USD 300.

El encarecimiento de los chips de memoria se convirtió en uno de los principales factores de presión para la compañía.

Apple registró en China ventas por USD 18.810 millones, con un alza de 22% tras la aprobación de Apple Intelligence (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Citado por FOX Business, Cook dijo: “Como mencioné en la llamada anterior, los costos de memoria fueron más altos en marzo que en el trimestre de diciembre, y en junio fueron significativamente más altos que en el trimestre de marzo”.

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La suba de esos insumos fue acelerada: los precios de los chips de memoria aumentaron hasta 600% en los últimos dos años.

Esa tendencia coincide con una etapa en la que la inteligencia artificial empuja una demanda mayor de capacidad de cómputo y memoria.

Cook defendió una postura pragmática sobre IA y elogió la relación entre Estados Unidos y China

Después de presentar los resultados, Cook abordó el debate sobre los modelos de inteligencia artificial de código abierto. Dijo que no tiene “nada negativo” para decir sobre esos sistemas y añadió que “son útiles”.

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Sus declaraciones llegaron mientras la industria tecnológica discute si los modelos más potentes deben permanecer cerrados o abrirse a más desarrolladores.

La división Mac superó los USD 10.000 millones y la demanda de equipos como Mac Studio provocó faltantes de oferta (REUTERS/Manuel Orbegozo)

El debate se intensificó después del lanzamiento de Kimi K3 por parte de la empresa china Moonshot, un modelo que atrajo atención por un rendimiento que compite con algunos de los sistemas más avanzados de Anthropic y OpenAI.

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Apple prepara para este otoño el lanzamiento de una versión de Siri impulsada por inteligencia artificial con tecnología de Google Gemini.

Las declaraciones de Cook sugieren, según FOX Business, que la empresa prioriza una selección práctica de modelos por encima de una posición doctrinaria, aun cuando históricamente mantuvo un control estricto sobre su ecosistema de hardware y software.

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China ocupa un lugar central en esa estrategia. Cook afirmó: “En términos de la relación entre Estados Unidos y China, estuve allí en abril para la cena de Estado, y creo que el contacto entre los países es realmente bueno, y tengo una visión favorable. Y en este momento soy muy optimista sobre hacia dónde va la relación”.

La compañía también informó que destinará las devoluciones arancelarias a producción local. “Estamos tomando nuestras devoluciones arancelarias y reinvirtiéndolas en la manufactura avanzada de Estados Unidos”, dijo Cook.

Apple ya comprometió un gasto de USD 600.000 millones en cuatro años en la economía estadounidense.

Tim Cook dejará la dirección ejecutiva tras 15 años y John Ternus asumirá el mando

Tim Cook sostuvo una postura pragmática sobre inteligencia artificial y Apple lanzará en otoño una versión de Siri con tecnología de Google Gemini (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Cook dejará el cargo de director ejecutivo el 1 de septiembre, después de 15 años al frente de la empresa. Permanecerá como presidente del directorio, mientras el jefe de ingeniería de hardware de Apple, John Ternus, asumirá como nuevo director ejecutivo.

Cook llegó al puesto en 2011, tras suceder al cofundador Steve Jobs, en medio de dudas sobre si un especialista en cadena de suministro podría preservar la visión de producto y la cultura asociadas al fundador. Desde entonces, el valor de mercado de Apple aumentó más de 1.000%.

Esta semana, la empresa se convirtió en la segunda corporación en superar los USD 5 billones de valor bursátil y recuperó brevemente frente a Nvidia el título de la compañía más valiosa del mundo.

Al mirar su gestión, Cook dijo: “He tenido una oportunidad increíble de trabajar con personas con las que me encanta trabajar... y ha sido el privilegio de una vida”.

Consultado sobre cómo quiere ser recordado, evitó definir su legado. “Cómo la gente escriba sobre eso será algo que ellos deberán decidir”, respondió. “Pero para mí, ha sido un privilegio”.