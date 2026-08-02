YouTube deja de funcionar en estos celulares Android: qué hacer para ver videos

Google dejó sin soporte a Android 6.0 Marshmallow y varios celulares ya no pueden abrir YouTube. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Guardar

Varios teléfonos Android han dejado de ejecutar la aplicación de YouTube. La decisión de Google de dejar fuera de soporte a ciertas versiones antiguas de Android es el factor central de esta problemática, que afecta la experiencia de millones de usuarios en todo el mundo.

Durante años, Google había mantenido una política de soporte extendido para sistemas operativos Android antiguos, permitiendo que dispositivos lanzados incluso hace más de una década continuaran accediendo a servicios clave.

PUBLICIDAD

Por qué algunos celulares ya no pueden abrir YouTube

Google anunció oficialmente el fin del soporte para los Servicios de Google Play en dispositivos con Android 6.0 Marshmallow, versión lanzada en 2015. Esto implica que estos teléfonos ya no recibirán actualizaciones en segundo plano ni parches de seguridad, y pierden la capacidad de ejecutar correctamente aplicaciones que dependen de dichos servicios.

El núcleo del problema radica en que los Servicios de Google Play son responsables de la autenticación de cuentas, servicios de ubicación, notificaciones push y la seguridad a través de Google Play Protect. Además, permiten que aplicaciones de terceros utilicen funciones como Google Maps y gestionan la instalación y actualización de apps desde la Play Store.

PUBLICIDAD

Los Servicios de Google Play dejaron de actualizarse en Android 6.0 y eso impide que YouTube funcione correctamente. (Google)

Al dejar de funcionar estos servicios, las aplicaciones más utilizadas —como YouTube— pierden acceso a funciones críticas y pueden bloquearse por completo.

Actualmente, para mantener la compatibilidad con Google Play, un teléfono debe tener Android 7.0 Nougat o superior. Los celulares que aún funcionan con Android 6.0 Marshmallow han quedado oficialmente fuera del alcance de nuevas actualizaciones, inaugurando una nueva etapa en la que los dispositivos antiguos dejan de ser considerados en la evolución del ecosistema de Google.

PUBLICIDAD

La aplicación de YouTube, en particular, es una de las primeras en bloquear el acceso a versiones anteriores del sistema operativo. Al intentar abrirla en un teléfono afectado, aparece un mensaje que sugiere utilizar la versión web a través del navegador móvil.

El motivo principal de este cambio es la necesidad de garantizar la seguridad y estabilidad de las aplicaciones. Google Play Protect, que deja de actualizarse con el fin del soporte, era la última barrera contra malware y amenazas digitales. Sin este escudo, los teléfonos se vuelven más vulnerables, lo que lleva a Google a incentivar la actualización de los dispositivos o la migración a modelos más recientes.

PUBLICIDAD

El fin del soporte de Google Play Protect en Android 6.0 aumenta los riesgos de malware y otros problemas de seguridad. (REUTERS/Dado Ruvic/)

Qué modelos y versiones quedan afectados por el bloqueo

Los teléfonos afectados son aquellos que aún utilizan Android 6.0 Marshmallow o versiones anteriores. Este sistema operativo, que llevaba casi 11 años disponible, representaba hacia fines de 2025 apenas el 0,4 % de los dispositivos activos conectados a los servidores de Google. Sin embargo, esa minoría aún cuenta con millones de usuarios en todo el mundo.

La retirada del soporte para Marshmallow marca el ciclo de vida más extenso que una versión de Android haya tenido, superando incluso el de Lollipop (Android 5), que se mantuvo activo durante más de nueve años.

PUBLICIDAD

Los fabricantes de dispositivos, como Google y Samsung, ya han anunciado que los modelos nuevos contarán con actualizaciones garantizadas por un máximo de siete años, pero una amplia gama de teléfonos lanzados antes de esa política queda excluida de esta cobertura.

Entre los dispositivos más afectados se encuentran modelos de gama media y baja de años anteriores a 2017, que por limitaciones técnicas o falta de soporte del fabricante nunca pudieron actualizarse a versiones superiores de Android. Además, algunos equipos de marcas menos conocidas tampoco recibieron actualizaciones oficiales más allá de Marshmallow.

PUBLICIDAD

Los modelos de gama media y baja lanzados antes de 2017 figuran entre los celulares más afectados por el bloqueo de YouTube.(REUTERS/Dado Ruvic)

Qué alternativas existen para ver videos de YouTube en estos dispositivos

Ante la imposibilidad de abrir la aplicación oficial de YouTube, los usuarios de teléfonos con Android 6.0 o inferior pueden recurrir a la versión web del servicio. Al ingresar a YouTube.com mediante el navegador móvil, se accede al contenido de la plataforma, aunque con una experiencia menos fluida y sin algunas funciones avanzadas presentes en la app.

El mensaje que aparece al intentar abrir YouTube en estos dispositivos invita expresamente a utilizar esta alternativa, que permanece disponible para navegadores compatibles. No obstante, la navegación puede verse entorpecida por la falta de optimización de algunos navegadores antiguos, la ausencia de notificaciones push y la imposibilidad de reproducir videos en segundo plano o descargar contenidos.

PUBLICIDAD

Además, la descarga de aplicaciones desde repositorios de terceros no soluciona el problema, ya que la mayoría de las versiones actuales de YouTube y otras apps clave requieren versiones de Android más recientes. Incluso si se logra instalar una versión antigua, la falta de actualizaciones y soporte expone al usuario a fallos de funcionamiento y a riesgos de seguridad, como la presencia de malware o fuga de datos personales.