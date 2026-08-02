“Eso es racismo canino”, sostuvo Jon Bernthal sobre el temor hacia los pitbulls

Jon Bernthal reabrió el debate sobre los prejuicios hacia los pitbulls y cuestionó la discriminación asociada a esta raza en una entrevista que generó repercusión internacional (REUTERS/Mario Anzuoni)

Guardar

El actor Jon Bernthal, conocido por sus papeles en series como The Punisher y The Walking Dead, generó debate al calificar el temor social hacia los pitbulls como “racismo canino” durante una reciente entrevista en The Howard Stern Show, según Complex. Su intervención reavivó la discusión en torno a los prejuicios que pesan sobre ciertas razas de perros y la responsabilidad de los dueños en el comportamiento animal.

Bernthal sostuvo que el miedo hacia los pitbulls se origina en estereotipos infundados. “Creo que tenerle miedo a una raza de perro es completamente ridículo. Es como tenerle miedo a alguien por su raza o su orientación sexual. Es completamente ridículo”, afirmó el actor.

PUBLICIDAD

Asimismo, cuestionó la tendencia de la sociedad a etiquetar a los animales por su aspecto físico, en lugar de observar el contexto y la crianza de cada ejemplar.

El miedo hacia los pitbulls suele estar basado en estereotipos y no en el análisis individual de cada animal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El actor defendió a sus propios perros y fue tajante al desmentir ideas preconcebidas. “Mis perros son los mejores y son honestos. Así que el mito del pitbull es una gran tontería. La gente tiene que parar con eso. Los pitbulls no atacan”, aseguró. Estas declaraciones buscaron romper con la imagen negativa que rodea a la raza, una de las más señaladas en titulares y legislaciones restrictivas en diversas regiones.

PUBLICIDAD

“Racismo canino”: la denuncia de Bernthal

La frase “eso es racismo canino” que pronunció Bernthal fue el punto central de la entrevista y generó distintas reacciones en redes y medios. Al poner en paralelo la discriminación racial con el rechazo a ciertas razas de perros, el actor invitó a una reflexión sobre los mecanismos sociales que alimentan el miedo y el rechazo, tanto hacia personas como hacia animales.

La frase de Bernthal equiparó la discriminación por raza de perro con la discriminación racial en humanos (REUTERS/Mario Anzuoni)

Las comparaciones de Bernthal resonaron en un contexto en el que, según estudios y estadísticas, los pitbulls suelen ser protagonistas de noticias relacionadas con ataques, pero también padecen altas tasas de abandono y eutanasia en refugios. El actor se sumó así a voces que cuestionan la criminalización de ciertas razas y piden políticas más basadas en la educación y la tenencia responsable.

PUBLICIDAD

El comportamiento animal: más allá de la genética

Bernthal aclaró que cualquier perro, sin importar su raza, puede morder si no recibe el trato y el adiestramiento adecuado desde cachorro. “Si un pitbull te muerde, la pasas mal. Pero no es más probable que te muerda que un chihuahua o cualquier otra raza de perro. Creo que probablemente tiene más que ver con quién los tiene y cómo fueron adiestrados”, señaló.

Expertos y defensores sostienen que la conducta de los perros depende más del entorno y la educación que de la genética (REUTERS/Mario Anzuoni)

En ese sentido, defendió la importancia del adiestramiento y la socialización. “Creo que hay que adiestrar al perro”, resumió. Expertos coinciden en que los perros reflejan el entorno en el que viven y responden a la educación y el afecto que reciben, más allá de las características genéticas de cada raza.

PUBLICIDAD

Tenencia responsable y el rol de los dueños

El actor fue crítico con quienes eligen un pitbull para proyectar una imagen de dureza o intimidación, sin asumir el compromiso de cuidarlo adecuadamente. “Creo que, por desgracia, muchos idiotas se sienten atraídos por esa raza de perro”, expresó, aludiendo a la imagen de “algún aspirante a gánster arrastrado por su pitbull en Venice Beach”.

Esta observación abre el debate sobre la relación entre la cultura popular, el estatus social y la selección de ciertos animales de compañía.

La personalidad de los dueños y el entorno familiar inciden directamente en el desarrollo de cualquier mascota (REUTERS/Mario Anzuoni)

Diversas organizaciones han advertido sobre los riesgos de adquirir perros por moda o apariencia, sin considerar las necesidades reales de los animales ni el trabajo que implica su correcto desarrollo.

PUBLICIDAD

El aporte de la ASPCA y la socialización temprana

La Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA), citada por Complex, agregó que muchos pitbulls se crían por razones estéticas y no funcionales, lo que puede reforzar prejuicios y estigmas.

La organización destacó la importancia de la socialización temprana para prevenir comportamientos agresivos y sostuvo que los problemas de conducta pueden presentarse en cualquier raza si no se interviene a tiempo.

PUBLICIDAD

Organizaciones especializadas destacan la importancia de la socialización y el adiestramiento para evitar conductas agresivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ASPCA remarcó que la diferencia en la conducta animal radica en la educación, la socialización y la supervisión de los dueños, y no en la raza. Por eso, abogó por programas de concientización y formación para propietarios, con el objetivo de garantizar una convivencia segura y respetuosa entre personas y animales.