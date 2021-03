NTVG: el rock y un grito descarnado contra violencia de género

Leamos - NTVG

Un rock muy enérgico y un videoclip con una potencia visual terriblemente cruda. Así es “Venganza”, la canción que la banda uruguaya No Te Va Gustar presentó hace unas semanas y que integra Luz, el nuevo disco —el décimo de su historia—, que estará disponible desde el 7 de mayo. “La canción es un grito simbólico ante la falta de Justicia y Verdad por la violencia hacia las mujeres”, dijo Emiliano Brancciari, que participó junto con Denis Ramos en una entrevista realizada en el marco del ciclo Experiencia Leamos.

No es la primera vez que los músicos escriben contra la violencia doméstica. Hace diez años formaron parte de la campaña “Nunca más a mi lado”, en donde escribieron una canción y fueron convocados escritores y artistas como Eduardo Galeano, Rubén Rada y Fernando Cabrera, entre otros.

En “Venganza”, los NTVG tocan con la rapera Nicki Nicole. “Tuvimos la suerte de que participara”, dijo Brancciari, “y ella escribió su parte, que es realmente desde la visión de la mujer. Nosotros no nos hubiéramos podido poner en ese lugar, no vivimos los mismos miedos. Pero sí podemos hablar entre nosotros, interpelarnos, educar a nuestros hijos”. Dice parte de la letra de Nicki: “Iban a encontrarme tirada en algún lado. / Iban a decir: ‘Ok, tonce ¿qué le habrá pasado? / ¿Qué habrá hecho?, ¿dónde estaba?, ¿cuándo fue que le pasó? / Quizás todo esto ella misma lo provocó’”.

El video, filmado por Adrián Caetano, muestra a toda la banda y a Nicki cantándole con furia a un brillante Claudio Rissi que, como un rey caído en desgracia, acepta en silencio los gritos y las recriminaciones. La aspereza de la letra y del video se relacionan con las obras de Juan Giribaldi, que, con tonos de rojo y negro, le dan una carga aún más agónica a la canción.

“En nuestras canciones, la letra es muy importante”, continuó Brancciari, “pero también tiene que amalgamarse bien con la música. Muchas veces se hacen al mismo tiempo para sea más natural. Intentamos siempre decir algo que sea importante para nosotros”.

—Terminaron de armar el disco durante la pandemia. ¿Por qué le pusieron Luz al disco?

—El disco en sí es luz para nosotros dentro de tanta oscuridad —dijo Brancciari—. Las canciones buscan eso, la luminosidad en situaciones que a veces no son tanto y es también un poquito esperanzador.

—¿Se vive el lanzamiento del décimo disco con las mismas expectativas de los anteriores?

—Es algo nuevo y te despierta las mismas emociones —dijo Ramos—. Cada vez que va a salir un material nuevo tenemos muchas expectativas, ansias, nerviosismo. Esperamos que sea lo mejor. El 7 de mayo es el día indicado para que el disco salga a la luz y esperamos que para esa fecha tengamos un panorama más certero de la situación y quizás comunicar alguna fecha de presentación.

—¿Quién lleva hoy el mensaje del rock?

—El hip hop —contestó Ramos—. Ese género está volviendo fuerte. Lo está transitando gente joven y no solamente desde lo musical sino también desde la lírica es muy importante. Son contestatarios, no se quedan callados, dicen las cosas claras, molestan. Ahí está el rock. En esa actitud. No desde una guitarra rockera sino desde una lírica potente y una actitud. Cada vez nos queda más claro que no depende de la edad. No depende de lo que se está diciendo. Podés ser joven y decir muchas cosas.

—¿Se dan cuenta de la influencia que NTVG tiene en el rock nacional?

—Sí —dijo Brancciari—, porque realmente hicimos todo el camino que hace cualquier banda de acá. Empezamos tocando para muy poca gente cuando en Uruguay éramos bastante conocidos. Pasamos por todo el under, pagamos el derecho de piso en los festivales. La gente nos vio crecer de la nada y entonces es lógico que nos tomen como una banda local porque hicimos todo ese camino. Nos tienen mucho cariño y nos llena de orgullo.

