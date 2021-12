5 libros que no pueden esperar al 2022

Todos los autores están en Leamos.com

Desde memorias hasta entrevistas, desde poesía hasta ficción, aquí hay cinco títulos propuestos por el equipo de Leamos que no te podés perder. Todos los libros están disponibles en la plataforma Leamos.com.

¿Muy ortodoxa?













La recomendación de Patricia Kolesnicov:

¿Muy ortodoxa? Un camino judío a una vida más feliz, de Yamila Silberman (Contenido exclusivo)

Si se quedaron con ganas de más después de la serie “Poco ortodoxa”, acá pueden ver el otro lado de la vida entre los judíos ortodoxos. Yamila Silberman es argentina, de familia judía laica pero, ya veinteañera, dejó los jeans y se volvió ortodoxa. Aquí cuenta ese proceso, qué ideas la impulsaron, qué sintió, qué tuvo que ver un padre ausente. Y, como además es coach ontológica, hace reflexiones poco convencionales sobre la religiosidad y ayuda a cada uno a mirarse, sin apuntar a “lo correcto” sino a “lo más feliz”.

Tamara Kamenszain

La recomendación de Sofía Páez:

Chicas en tiempos suspendidos, de Tamara Kamenszain (Eterna Cadencia)

Tamara fue ensayista, periodista pero sobre todo, poeta y feminista. Chicas en tiempos suspendidos es su libro de poemas más reciente, el último publicado antes de su fallecimiento. Poetisas, abuelas, chicas y “vates”: un libro donde la poesía es la principal protagonista, y sin embargo, para muchos resulta inclasificable. Quien nunca la haya leído no puede perderse ese regalo. Versos profundos y crudos, con las mujeres y su lugar en los cánones como ejes centrales, el peso de los antepasados, la escritura como un reflejo de uno mismo y un destino escrito a la espera de “ser”.

Franco Torchia

La recomendación de María Belén Marinone Soriano:

Orgullo y barullo. Las entrevistas de “No se puede vivir del amor”, de Franco Torchia (Contenido exclusivo)

Ponerle palabras, voz y cuerpo a las disidencias y la diversidad sexual no es tarea fácil. Y el libro Orgullo y barullo grita e invita desde sus páginas a pensar(nos), hacer(nos) y deshacer(nos) para decir más y mejor sobre los debates sexogenéricos y corporales. Así, Franco Torchia, el reconocido periodista y activista LGBTIQ+, acerca las entrevistas que realizó con maestría en su ciclo radial “No se puede vivir del amor” a reconocidos intelectuales como Rita Segato, Marlene Wayar, Ernesto Meccia, Eva Giberti, Sayak Valencia y Daniel Borrillo. Las conversaciones -hipnóticas- brindan herramientas conceptuales y reflexiones profundas sobre el acceso al Estado, la realidad de las mujeres, transexuales, homosexuales, la desobediencia, el rol de las familias en la homofobia, los femicidios, la ley nacional de cupo laboral travesti-trans, aborto, feminismos, entre otros. Y una vez que uno lee -escucha- y habla, ya no hay vuelta atrás. Este libro pide volver a sus páginas no para encontrar respuestas sino más preguntas. Orgullo y barullo, que forma parte de la colección #MiráCómoNosLeemos, es una lectura fundamental, comprometida y política para indagar en las narrativas de la diversidad. Y también es un altavoz, un micrófono que llama a salir a la calle y armar mucho barullo.

Matías Moscardi y “¡El Gran Deleuze!”

La recomendación de Natalia Ginzburg:

El gran Deleuze para pequeñas máquinas infantes, de Matías Moscardi (Beatriz Viterbo Editora)

El poeta Matías Moscardi escribió un libro de filosofía para chicos. No cualquier filosofía: la filosofía del francés Gilles Deleuze; se hablará de su “magia filosófica”. Lo hace con mucho humor, ideas, belleza, y claro está, trucos. Primer truco: romper los géneros. Segundo truco: dar por tierra con Miedos y Prejuicios. Tercer truco: invitar a creerse niños a los adultos, y adultos a los niños. Las “Máquinas infantes” –así los llama Moscardi a les niñes–, serán los principales destinatarios de este libro. (Resuena María Elena, quien también les hablaba por igual a niños y adultos, y su “Reino del revés”.) El autor dice estar menos preocupado por que “entiendan” (el mandato de la filosofía occidental), que invitar a una experiencia (o un juego). A jugar con las palabras, también. Es, al fin, un gran cuento (“Como se habrán dado cuenta, El gran Deleuze rima con Había una vez”) que se susurra como un secreto compartido. Como un circo que, itinerante, instala una carpa de pueblo en pueblo. Lo editó y publicó (con audacia) Beatriz Viterbo Editora.

Kazuo Ishiguro publica su primera novela desde que ganó el Nobel de Literatura. (AP Photo/Alastair Grant)

La recomendación de Patricio Zunini:

Klara y el sol, de Kazuo Ishiguro (Anagrama)

La protagonista de Klara y el sol es una androide que funciona como “amiga artificial” de una adolescente solitaria con graves problemas de salud. Si hemos de pensar en un género para el libro, por cómo la robot se relaciona con el mundo, por su manera de mirar el entorno, de entender el amor, la memoria e incluso la religión, antes que una historia de ciencia ficción, Klara y el sol es una novela de aprendizaje. En sus novelas, Ishiguro hace un leve cambio sobre el presente, pero con eso resquebraja todo el edificio de lo real hasta sus basamentos. Si la ficción está hecha para pensar otros mundos --y desde allí pensarnos a nosotros mismos--, aquí hay un exponente fabuloso. Esta novela hermosa y perfecta está en audiolibro en Leamos, una oportunidad para empezar a conocer este formato.