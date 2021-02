El músico ecologista que plantó mil árboles y hace veinte años conmueve a los vecinos de Lanús

En un pasaje de El idiota, de Dostoievski, el príncipe Myshkin se pregunta: “¿Acaso alguien puede ver un árbol y no ser feliz?”. Esa idea está presente en Planta & Canta, un proyecto que el baterista Hernán “Camel” Sforzini lleva adelante, con el objeto de vincular a la música y la ecología.

Hace veinte años que Camel planta árboles en Lanús: lleva cerca de mil árboles autóctonos, dando un perfil verde a una ciudad marcada por la actividad fabril. Y en la búsqueda de concientizar acerca de la importancia del arbolado urbano, se acercó a diferentes músicos que lo ayudaran a vehiculizar su mensaje. Así nació “Bosque de canciones”, un álbum que reúne a destacados artistas como Litto Nebbia, Diego Frenkel, Los Cafres, Eruca Sativa, y un largo etcétera.

Litto Nebbia participa en el álbum "Bosque de canciones" con una versión remozada de su clásico "Soy un árbol"

“Nací en Lanús y a los ocho años me fui a vivir a Monte Grande por el trabajo de mi padre”, contó Sforzini. “Me crié en un barrio totalmente arbolado, con todo lo que eso significa: la temperatura, el sonido de los pájaros, el frescor que dan los árboles, la vista. Y cuando me tocó volver a Lanús pensé cómo iba a hacer para acostumbrarme, ahora que me faltaban todos los árboles. Lo primero que hice fue plantar un palo borracho frente a mi casa. Y después planté uno al lado de ese y otro al lado y otro al lado y otro al lado. Fui avanzando en una cuadra y otra y otra. Hoy ya van novecientos setenta árboles plantados”.

