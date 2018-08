—La poesía tiene que ver mucho con mi formación y mi lectura. Es una fuente inagotable tanto en cuanto a su postura frente al lenguaje como a la zona de maniobras, lugar de experimentación. Si bien ya no escribo poesía, la sigo leyendo y los escritores que me interesan vienen de la poesía. Saer no me gusta, pero, lo mismo que Aira, viene de la poesía y le presta una especial atención. Me parece que los dos le "hacen algo" a la literatura. Saer y Aira son inevitables porque todavía estamos pensando qué le hicieron a la literatura y no qué hicieron en la literatura. Son cosas que merecen seguir siendo pensados. El escritor que está desprovisto de la lectura de la poesía se pierde una fuente importante de recursos. La poesía es como Vaca Muerta.