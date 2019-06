Más que una mascota. Eso es lo que es Romeo en la vida de Eugenia. Porque además de ser el perro que la acompaña a todos lados, es el responsable de que haya conocido a su novio, mentor de La Manada, un refugio canino ubicado en pleno campo. "Quería que Romeo tuviera la experiencia de estar en una manada, pero no tenía ninguna intención de estar con ningún hombre. Él no sabía mucho quién era yo y de entrada no me prestó mucha atención. Entonces nos conocimos y estuvimos cuatro o cinco meses como amigos. No había tensión sexual ni nada. Yo estaba focalizada en otras cosas personales. Él hizo un trabajo fino y la relación se fue dando", confesó Eugenia hace un tiempo.