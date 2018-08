–Estar en el Cirque du Soleil es como jugar un Mundial con la Selección nacional. Siempre quise subirme a este escenario. De chico veía los shows. No puedo creer que ya no soy espectador, sino parte de ellos. Valoro cada vez que salgo a escena. Entrené toda mi vida para estar acá, haciendo lo que me gusta. Además, este show de Soda tiene un plus: el contacto con la gente.