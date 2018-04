–La última: ¿es cierto que va a una fonoaudióloga para mejorar la voz de cara al 2019?

–(Ríe) No. Alguien escuchó mal y dijo eso… Fui a un otorrinolaringólogo, porque tengo una doble fractura de tabique desde los 14 años, cuando jugaba al hándbol. Entonces no respiro por una de las fosas nasales, la tengo tapada. Me tendría que operar, lo sé, pero no soy nada amigo del cuchillo.