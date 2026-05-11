Sol León gana la final de La Mansión VIP y su reacción al ganar los 2 MDP se vuelve viral

Sol León se convirtió en la gran ganadora de La Mansión VIP luego de imponerse en una final que reunió a millones de espectadores.

Sol León se convirtió en la gran ganadora de La Mansión VIP luego de imponerse en una final que reunió a millones de espectadores y confirmó el fenómeno digital en el que se transformó el reality creado por HotSpanish.

Final alcanzó los 4 millones de visualizaciones en YouTube

La gala final, transmitida exclusivamente por YouTube, alcanzó cifras históricas para un formato independiente. De acuerdo con lo mostrado durante la emisión, la transmisión arrancó con cerca de 2 millones de espectadores conectados y aumentó hasta llegar a 4 millones de visualizaciones simultáneas cuando se reveló al top tres de la competencia.

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Después de semanas marcadas por confrontaciones, romances, fiestas y controversias dentro de la mansión, los últimos finalistas fueron Katy Cardona, Maza Clan y Sol León.

El primero en quedar fuera de la disputa por el premio fue Katy Cardona. Durante el anuncio, HotSpanish reconoció el impacto que tuvo la influencer colombiana entre el público mexicano. “La gente de nuestro país te ha adoptado”, expresó el creador del reality frente a la audiencia en vivo.

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La segunda semana del programa de telerrealidad estuvo marcada por versiones no oficiales de una posible demanda de Endemol contra el youtuber por plagio. (La Mansión VIP: Instagram)

¿Cómo se eligió al ganador de ‘La Mansión VIP’?

A diferencia de otros realities tradicionales donde el público vota mediante llamadas o plataformas externas, el resultado de La Mansión VIP dependió del dinero recaudado en el superchat de YouTube, herramienta que permite enviar mensajes pagados durante las transmisiones en vivo.

El formato convirtió el apoyo económico de los seguidores en el factor decisivo para elegir al campeón del programa.

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Cuando se confirmó su triunfo, Sol León reaccionó visiblemente conmovida. La influencer aseguró que el momento tenía un significado especial porque coincidió con el cumpleaños de su hija.

Minutos después, la producción ingresó al foro con un cheque gigante de 2 millones de pesos y la creadora de contenido terminó arrodillándose para besar el piso de la mansión.

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El reality estuvo marcado por peleas que escalaron de lo verbal a lo físico y derivaron en la expulsión de un integrante. (La Mansión VIP/HotSpanish Vlogs)

La final también sirvió para anunciar el futuro del proyecto. Antes de despedir la transmisión, HotSpanish adelantó que la segunda temporada ya está en preparación.

“En agosto o septiembre estaremos haciendo la temporada dos, así que prepárense”, declaró el influencer, dejando abierta la puerta para una nueva edición del reality que dominó las tendencias digitales durante las últimas semanas.

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