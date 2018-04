–Una vez. Cuando comencé, un fotógrafo para quien había posado en una producción en exteriores quiso repetir algunas tomas en su estudio. Y de repente empezó a pedirme que me quitase la ropa. Fue un asco. No llegó a tocarme, pero me incomodó hasta angustiarme. Junté mis cosas, lo insulté con furia y escapé. Siempre me agradecí haber reaccionado a tiempo. Hoy lo hubiese denunciado, ante la Justicia primero, y luego públicamente. Si alzamos la voz, ya no habrá quien se atreva.