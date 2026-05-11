Periodista acusó a Gustavo Petro de drogarse por sus declaraciones sobre la violencia en Antioquia y el presidente respondió: “No saben entender la historia”

Gustavo Petro respondió a los señalamientos de Salud Hernández-Mora - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS/EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una extensa publicación en su cuenta oficial de X, vinculó la violencia en Antioquia con la explotación de oro y las políticas mineras desde la época colonial, y denunció intereses electorales tras el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

Por esas declaraciones, la periodista Salud Hernández-Mora acusó al jefe de Estado de consumir drogas y afirmó que el presunto odio del presidente Petro hacia Antioquia lo ha llevado a expresarse sin lógica. También acusó al mandatario colombiano de manipular la historia para “denigrar” al departamento y recordó el tiempo que le queda a Gustavo Petro en la Presidencia.

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“No sé qué droga se estará metiendo hoy, pero si odio a Antioquia lo lleva a desbarrar. Un Jefe de Estado que manipula la Historia para denigrar a una región. Siquiera se larga en 80 días (sic)”, expresó la periodista en su cuenta de X.

Salud Hernández-Mora acusó al mandatario colombiano de manipular la historia para “denigrar” al departamento de Antioquia - crédito @saludhernandezm/X

Al respecto, el presidente Gustavo Petro respondió a la periodista y la calificó de “franquista”, señalando que a ella se le olvida la historia contemporánea de España.

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“Y lo dice, Salud, la franquista que olvida la historia contemporánea de España, su república y su millón de muertos, cuota inicial del holocausto europeo (sic)”, afirmó el jefe de Estado.

Según el mandatario colombiano, el “problema de los fascistas” es que no comprenden la historia y, de acuerdo con Gustavo Petro, solo piensan en odios. “Problemas de los fascistas que no saben entender la historia y solo piensan en odios (sic)”, aseveró Petro.

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El presidente Petro afirmó que no alberga odios, porque, según sus palabras, “los que odian matan su corazón”. Agregó que la “mejor venganza” contra quienes sienten odio es el olvido.

“Yo no odio señora Salud, los que odian matan su corazón, la mejor venganza contra los que odian será siempre el olvido (sic)”, indicó el presidente Gustavo Petro.

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Gustavo Petro afirmó que no alberga odios, porque, según sus palabras, “los que odian matan su corazón” - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El presidente Gustavo Petro vinculó la persistencia de la violencia en Antioquia con la explotación de oro y las decisiones mineras tomadas desde la época colonial.

En su cuenta oficial de X, Petro señaló que la región más afectada por la violencia se encuentra en el valle antioqueño del río Cauca, donde la presencia del oro ha sido determinante. Según el mandatario, “la peor violencia de Colombia, que se desarrolla en Antioquia”, requiere ser analizada de manera objetiva y desde “diversas miradas”.

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El jefe de Estado identificó el tramo del río Cauca, entre Buriticá y Caucasia, como el epicentro de estos conflictos. Recordó que la mina de Buriticá fue central en la configuración histórica de Antioquia, ya que en la colonia “España solo buscaba oro”. Petro también señaló que “es esa mina la que trae la esclavitud a Colombia con pueblos del África forzados a trabajar y que es uno de los peores crímenes de la historia humana”.

La capital de Antioquia, según Petro, se situó en Santa Fe de Antioquia, al sur del cerro de Buriticá. Explicó que el control estatal sobre el oro, primero bajo la corona y luego en la república, mantuvo la violencia alejada: “Mientras el oro fue monopolio de la corona y luego de la república no se suscitó violencia”.

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El presidente mencionó la resistencia a la abolición de la esclavitud: “A pesar de la oposición blanca antioqueña y caucana, esclavista, que juntó ejércitos compuestos incluso por esclavos negros, para derrotar al general José María Melo en Bogotá, último general del ejército de Bolívar”. Agregó: “Derrotaron a Melo pero ya se había declarado la libertad de esclavos por el partido liberal que se fundó para ello. El partido conservador quiso prolongar la esclavitud”.

Gustavo Petro aseguró que la violencia se concentra en el valle del río Cauca, desde Buriticá hasta Caucasia - crédito @petrogustavo/X

Petro atribuyó el incremento de la violencia a las reformas económicas de los años noventa. “En 1992, con la llegada del neoliberalismo al poder, se liberó el mercado del oro, y se quitó el monopolio de compra del oro al Banco de la República. Desastrosa ley”. Tras esa reforma, “el narcotráfico se ligó al oro para lavar activos, al principio de manera débil por el bajo precio”. El presidente agregó que “los paramilitares nacidos de las convivir de Uribe coparon todo el territorio de valle del río Cauca desde Buriticá hasta su desembocadura en el Magdalena en la Mojana”.

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A propósito del asesinato reciente de un periodista, Petro advirtió: “Ahora buscan, brutalmente, usar el asesinato del joven periodista Mateo, sacar dividendo electoral en favor de quienes han hecho las normas que permiten esa violencia”. Insistió en que las mafias del oro y la minería ilegal están detrás del control territorial de los grupos armados en Antioquia.