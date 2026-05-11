Colombia

Periodista acusó a Gustavo Petro de drogarse por sus declaraciones sobre la violencia en Antioquia y el presidente respondió: “No saben entender la historia”

Salud Hernández-Mora señaló que el jefe de Estado manipula la historia con el objetivo de menospreciar a Antioquia y recordó el tiempo que le resta en el cargo

Guardar
Google icon
Gustavo Petro y Salud Hernández-Mora - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS/EFE
Gustavo Petro respondió a los señalamientos de Salud Hernández-Mora - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS/EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una extensa publicación en su cuenta oficial de X, vinculó la violencia en Antioquia con la explotación de oro y las políticas mineras desde la época colonial, y denunció intereses electorales tras el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

Por esas declaraciones, la periodista Salud Hernández-Mora acusó al jefe de Estado de consumir drogas y afirmó que el presunto odio del presidente Petro hacia Antioquia lo ha llevado a expresarse sin lógica. También acusó al mandatario colombiano de manipular la historia para “denigrar” al departamento y recordó el tiempo que le queda a Gustavo Petro en la Presidencia.

PUBLICIDAD

“No sé qué droga se estará metiendo hoy, pero si odio a Antioquia lo lleva a desbarrar. Un Jefe de Estado que manipula la Historia para denigrar a una región. Siquiera se larga en 80 días (sic)”, expresó la periodista en su cuenta de X.

Salud Hernández-Mora - crédito @saludhernandezm/X
Salud Hernández-Mora acusó al mandatario colombiano de manipular la historia para “denigrar” al departamento de Antioquia - crédito @saludhernandezm/X

Al respecto, el presidente Gustavo Petro respondió a la periodista y la calificó de “franquista”, señalando que a ella se le olvida la historia contemporánea de España.

PUBLICIDAD

“Y lo dice, Salud, la franquista que olvida la historia contemporánea de España, su república y su millón de muertos, cuota inicial del holocausto europeo (sic)”, afirmó el jefe de Estado.

Según el mandatario colombiano, el “problema de los fascistas” es que no comprenden la historia y, de acuerdo con Gustavo Petro, solo piensan en odios. “Problemas de los fascistas que no saben entender la historia y solo piensan en odios (sic)”, aseveró Petro.

El presidente Petro afirmó que no alberga odios, porque, según sus palabras, “los que odian matan su corazón”. Agregó que la “mejor venganza” contra quienes sienten odio es el olvido.

“Yo no odio señora Salud, los que odian matan su corazón, la mejor venganza contra los que odian será siempre el olvido (sic)”, indicó el presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro afirmó que no alberga odios, porque, según sus palabras, “los que odian matan su corazón” - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dijo Gustavo Petro?

El presidente Gustavo Petro vinculó la persistencia de la violencia en Antioquia con la explotación de oro y las decisiones mineras tomadas desde la época colonial.

En su cuenta oficial de X, Petro señaló que la región más afectada por la violencia se encuentra en el valle antioqueño del río Cauca, donde la presencia del oro ha sido determinante. Según el mandatario, “la peor violencia de Colombia, que se desarrolla en Antioquia”, requiere ser analizada de manera objetiva y desde “diversas miradas”.

El jefe de Estado identificó el tramo del río Cauca, entre Buriticá y Caucasia, como el epicentro de estos conflictos. Recordó que la mina de Buriticá fue central en la configuración histórica de Antioquia, ya que en la colonia “España solo buscaba oro”. Petro también señaló que “es esa mina la que trae la esclavitud a Colombia con pueblos del África forzados a trabajar y que es uno de los peores crímenes de la historia humana”.

La capital de Antioquia, según Petro, se situó en Santa Fe de Antioquia, al sur del cerro de Buriticá. Explicó que el control estatal sobre el oro, primero bajo la corona y luego en la república, mantuvo la violencia alejada: “Mientras el oro fue monopolio de la corona y luego de la república no se suscitó violencia”.

El presidente mencionó la resistencia a la abolición de la esclavitud: “A pesar de la oposición blanca antioqueña y caucana, esclavista, que juntó ejércitos compuestos incluso por esclavos negros, para derrotar al general José María Melo en Bogotá, último general del ejército de Bolívar”. Agregó: “Derrotaron a Melo pero ya se había declarado la libertad de esclavos por el partido liberal que se fundó para ello. El partido conservador quiso prolongar la esclavitud”.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro aseguró que la violencia se concentra en el valle del río Cauca, desde Buriticá hasta Caucasia - crédito @petrogustavo/X

Petro atribuyó el incremento de la violencia a las reformas económicas de los años noventa. “En 1992, con la llegada del neoliberalismo al poder, se liberó el mercado del oro, y se quitó el monopolio de compra del oro al Banco de la República. Desastrosa ley”. Tras esa reforma, “el narcotráfico se ligó al oro para lavar activos, al principio de manera débil por el bajo precio”. El presidente agregó que “los paramilitares nacidos de las convivir de Uribe coparon todo el territorio de valle del río Cauca desde Buriticá hasta su desembocadura en el Magdalena en la Mojana”.

A propósito del asesinato reciente de un periodista, Petro advirtió: “Ahora buscan, brutalmente, usar el asesinato del joven periodista Mateo, sacar dividendo electoral en favor de quienes han hecho las normas que permiten esa violencia”. Insistió en que las mafias del oro y la minería ilegal están detrás del control territorial de los grupos armados en Antioquia.

Temas Relacionados

Gustavo PetroSalud HernándezViolencia en AntioquiaMateo PérezColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Creadora de contenido defendió al hombre de un audio viral que expresó no poder pagar una ida a cine: “No todo el mundo puede darse el lujo”

La mujer subrayó que, aunque para muchas personas asistir al cine es una actividad habitual, para otras representa un gasto elevado

Creadora de contenido defendió al hombre de un audio viral que expresó no poder pagar una ida a cine: “No todo el mundo puede darse el lujo”

Elecciones presidenciales Colombia 2026: sanciones, exoneraciones y beneficios para los jurados del 31 de mayo

Las reglas son estrictas, pero existen causas legales para evitar la asistencia y las sanciones si se cumple con ciertos requisitos y los documenta ante la Registraduría Nacional

Elecciones presidenciales Colombia 2026: sanciones, exoneraciones y beneficios para los jurados del 31 de mayo

La ‘influencer’ ‘Lalis’ se despachó contra Álvaro Uribe por “negar” los falsos positivos: “La verdad no se borra en un stream”

La creadora de contenido reaccionó en X ante las declaraciones del expresidente, recordando que las ejecuciones extrajudiciales han sido confirmadas por víctimas y organismos oficiales

La ‘influencer’ ‘Lalis’ se despachó contra Álvaro Uribe por “negar” los falsos positivos: “La verdad no se borra en un stream”

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 11 de mayo

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 11 de mayo

El expresidente Álvaro Uribe le dio un pony a Westcol y le hizo curiosa propuesta: “Usted elige”

En el encuentro entre el ‘streamer’ y el líder político del Centro Democrático en Montería, Córdoba, se trataron diferentes temas, pero este en especial llamó la atención por la dinámica en la que se desarrolló

El expresidente Álvaro Uribe le dio un pony a Westcol y le hizo curiosa propuesta: “Usted elige”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

El expresidente Álvaro Uribe le dio un pony a Westcol y le hizo curiosa propuesta: “Usted elige”

El expresidente Álvaro Uribe le dio un pony a Westcol y le hizo curiosa propuesta: “Usted elige”

Marbelle volvió a arremeter contra Gustavo Bolívar y le puso nuevo apodo: “No le diga care muisca”

Uribe aprovechó el ‘stream’ de Westcol para enviarle un saludo a la familia de Yeison Jiménez, a los cuatro meses de su muerte

Claudia Lozano contó cómo se salvó tras sufrir una grave hemorragia: “Tuve cinco cirugías en un mes”

Laura Tobón y Lina Tejeiro abren el corazón: así celebran la maternidad y el Día de la Madre en redes sociales

Deportes

James Rodríguez fue elegido ‘el hombre del partido’ en el empate de Minnesota vs. Austin en la MLS: así lo calificó la prensa

James Rodríguez fue elegido ‘el hombre del partido’ en el empate de Minnesota vs. Austin en la MLS: así lo calificó la prensa

James Rodríguez confirmó la fecha en la que se unirá a la selección Colombia, días antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA

James Rodríguez desmintió su retiro tras el Mundial 2026: “Todavía me quedan un par de años más”

Antioquia campeona de la modalidad por equipos en el Campeonato Nacional de Gimnasia: Ginna Escobar cuenta cómo lo lograron

Cuándo es la vuelta de los playoffs de Liga BetPlay entre Junior y Once Caldas: esta es la fecha