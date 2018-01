–¿Encontraste el tuyo en el stand up?

–Todavía no sé si es "mi talento"… Comencé a ver stand up en el 2003 y dos años después, me encontré con un show de mi gran referente, el actor, escritor y ex boxeador Hovik Keuchkerian. Es la persona que más admiro en el mundo del stand up. Nos hicimos amigos; somos prácticamente hermanos. Mi primer monólogo –que se llama A veces me dicen Maravilla– lo escribí asesorado por él… Fue increíble que trabajáramos juntos. Tiene un cerebro como nunca vi, además de ser un tipo extraordinario.

–Las personas siempre dicen que les falta algo para ser del todo felices. ¿Qué te falta a vos?

–Nada. Soy extraordinariamente feliz. Quizás parezco pedante. Pero la verdad es que la paso muy bien. Sí, debería aprender a disfrutar más mi presente.