Fue un amor que comenzó en el verano, aunque decidieron hacerlo público en abril desde las redes sociales. "Me desconcertó con su serenidad. Ante alguna propuesta que me hacía y yo daba vueltas, me decía: 'Yo sí sé lo que quiero, así que pensá tranquila; entiendo y te banco'. Juan es tan seguro que deja expuesta mi locura y me hace madurar en el amor con una velocidad para ponerme a su altura", confesó la actriz y cantante a GENTE.