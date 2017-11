–Yo lo único que vi fue un campo inmenso con flores amarillas. Iba muy feliz por medio de un sendero y sentía una gran paz interior, mientras una pequeña luz me iba guiando. A medida que avanzaba se iba agigantando, y de pronto me topé con un precipicio enorme. Fue entonces cuando mi madre y un sobrino que habían fallecido me sujetaron fuerte de los brazos, para que no cayera al vacío. Mi madre me gritó: "¡Vamos, salí!". Fue tan real que hasta ahora me miro los brazos buscando una marca de ese agarrón. Por algo Dios y la Madre Catalina me hicieron volver. Según dicen mis hijos, lo hizo porque soy muy jodida, jajaja…