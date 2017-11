Entre los pacientes célebres de la falsa médica figuran nada menos que María Julia Alsogaray, Pablo Vilouta, Daniel Passarella y Tití Fernández. Ahora apareció la confesión inédita de Susana Giménez, contándole en su programa a Silvia Süller, otra ex del conductor: "Fui a hacerme unos masajes a lo de Soldán. Ella atendía ahí, no en la clínica. Nunca fui a la clínica. No lo dije porque me dio vergüenza; me dio unas pastillas para adelgazar. No las tomé: las tenía en la mesita de luz. Un día voy a salir para el canal, me miro al espejo y digo: 'Estoy hecha una vaca. No puedo salir así en televisión. Me voy a tomar una pastilla'. No sé cómo me iba a adelgazar una pastilla, pero ¿viste cuando te ves mal…? Cuando llegué me agarró un dolor de cabeza que casi me muero. Llamaron a la Favaloro y tenía 20 de presión, cuando normalmente tengo 9. Estuve internada una semana en Fleni. Tenía como un derrame, una venita se rompió en el cerebro, por la presión. No me dejó nada, pero si con una pastilla pasó eso…".