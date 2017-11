Paula: Gracias a mi amiga Sabrina Rojas, que me pidió que la acompañara al cumpleaños de Federico Hoppe. Yo esa noche estaba cansada y de muy mal humor… Para colmo, cuando llegamos se me acercó un pelado a molestarme…

Freddy: Yo. Quedé impactado apenas vi a esta morocha de un metro ochenta. Lógico, me fui acercando despacio, para conocerla y saber quién era.

P: Al principio me pareció un pesado. Incluso le había pedido a Ezequiel Corbo (productor): "¡Por favor, sacame a éste de acá!".

F: Cuando me enteré de que dijo eso de mí, empecé a acercarme muy sutilmente. Me porté como un señor. Solo me preocupé porque cambie el humor con el que había llegado.

P: ¡Y lo logró enseguida! Pasa que después me empecé a perseguir. No quería que me vieran salir de ese lugar con un famoso, y menos con Freddy porque… bueno, para mí tenía fama de mujeriego. Pero esa noche resultó ser un caballero. Fue muy cauteloso. Algunos hasta dicen que estuviste muy lento (lo mira).

F: Te pedí el teléfono. A mí no me gusta ir a los bifes al toque. Me tomé mi tiempo, porque me interesabas. Pensaba que conversar con vos era como tener sed y comer papas fritas; y concretar, como tomar la gaseosa helada. Lo que sí recuerdo es que me tuviste que pedir que ponga primera y avance.