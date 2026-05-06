Colombia

Petro deberá ofrecer una disculpa pública a mujeres periodistas por llamarlas “muñecas de la mafia”, por orden de la Corte Constitucional

El fallo determina obligaciones inéditas para el ejercicio de la presidencia y delimita responsabilidades frente al trato de comunicadoras

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Periodistas y políticos exigieron respeto al presidente Gustavo Petro por llamar a las mujeres periodistas "muñecas de la mafia" - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr
Las magistradas establecieron que el jefe de Estado vulneró los derechos fundamentales de las comunicadoras al usar expresiones que refuerzan estereotipos y propician riesgos en el ejercicio del periodismo en Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Flickr

La Corte Constitucional, en un fallo contra el presidente Gustavo Petro, ordenó que emita una disculpa pública luego de sus declaraciones contra mujeres periodistas, a quienes calificó como “muñecas de la mafia” y “periodistas del poder”.

Conforme a la sentencia publicada en 2025, el tribunal consideró estigmatizantes estas expresiones, por lo que exigió una reparación concreta. Las expresiones de Petro vulneraron derechos fundamentales como la libertad de expresión, la igualdad y el derecho de las mujeres periodistas a ejercer libres de violencia de género, reforzando estereotipos y acrecentando el riesgo para quienes trabajan en este oficio en Colombia.

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Fundamentación jurídica y derechos protegidos

La Sala Plena de la Corte Constitucional estableció que las afirmaciones del presidente afectaron la no discriminación y la protección de las mujeres periodistas contra la violencia, en especial en ambientes digitales.

Las juezas consideraron indispensable que el mandatario emita una retractación formal tras sus afirmaciones que afectan la dignidad y la integridad de mujeres en la profesión periodística, especialmente en entornos digitales - crédito Corte Contirucional
Las juezas consideraron indispensable que el mandatario emita una retractación formal tras sus afirmaciones que afectan la dignidad y la integridad de mujeres en la profesión periodística, especialmente en entornos digitales - crédito Corte Contirucional

La Corte enfatizó que, al referirse públicamente a periodistas como “muñecas de la mafia”, el presidente Petro transmitió un mensaje que las presentaba como carentes de autonomía, agravando estereotipos dañinos y ubicándolas “al servicio de terceros”.

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El fallo determinó que tales frases, “contentivas de estereotipos de género”, resultan inadmisibles incluso como opiniones, ya que su impacto trasciende el plano personal y afecta la dignidad y los derechos de un grupo vulnerable.

El alto tribunal alertó sobre el riesgo de favorecer ataques y agresiones digitales contra las comunicadoras, remarcando el deber presidencial de extremar el cuidado dado el alto índice de violencia de género en el sector.

Según el documento, las periodistas poseen una protección constitucional reforzada y que la posición del mandatario influye en el clima social, lo que se amplifica por más de 8.3 millones de seguidores en redes sociales. La Corte recalcó la obligación del jefe de Estado de garantizar un entorno seguro y respetuoso para las mujeres que ejercen el periodismo.

Medidas ordenadas y responsabilidades del mandatario

La sentencia publicada en 2025 estipula obligaciones claras para el presidente Gustavo Petro, quien deberá emitir una disculpa pública en un espacio similar al de la declaración original. El tribunal afirmó que la rectificación parcial ofrecida no cumplió con la reparación demandada.

Las integrantes del tribunal recordaron el impacto de los comentarios presidenciales en la vida y seguridad de quienes cubren la información, instando a una responsabilidad mayor desde la función pública - crédito Corte Constitucional
Las integrantes del tribunal recordaron el impacto de los comentarios presidenciales en la vida y seguridad de quienes cubren la información, instando a una responsabilidad mayor desde la función pública - crédito Corte Constitucional

Además de la disculpa, el presidente Petro tendrá que agregar una nota aclaratoria en el video y en la transcripción oficial de la intervención. Sin embargo, la Corte exige una acción “simétrica y proporcional” al agravio y recalcó la necesidad de que el mandatario actúe con un deber reforzado de diligencia al emitir comentarios sobre comunidades especialmente protegidas por la Constitución.

Además, remarcó que los funcionarios públicos, en particular el presidente, deben expresar sus opiniones desde plataformas oficiales con el mayor grado de precaución posible para evitar estigmatizar, discriminar o incitar a la violencia contra las mujeres periodistas.

Precedente para la libertad de prensa en Colombia

El fallo revocó una resolución previa del Consejo de Estado y responde a la acción de tutela presentada por el abogado Germán Calderón España, la organización El Veinte, la organización de derechos periodísticos Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y un grupo de periodistas.

Las periodistas beneficiadas señalaron: “La Corte deja claro que el presidente tiene libertad de expresión, pero con límites reforzados”.

Corte sobre el alcance de la voz presidencial, que supone consecuencias directas para quienes ejercen el periodismo en Colombia.

Después de la publicación íntegra de la sentencia, diversas organizaciones y juristas subrayaron la necesidad de exigir al jefe de Estado un estándar elevado de diligencia, especialmente cuando sus mensajes pueden incentivar discriminación o violencia.

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