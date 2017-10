–Se me fue de las manos… Me venían preguntando mucho en las redes, porque veían cómo bajaba de peso. Yo me saco fotos para mostrar la ropa que uso en el programa. No soy Zaira. Lo sé. La amo. Pero no soy ella. Ja, ja, ja. Pero tengo que mostrar ropa. La gente me ponía: "¿Cómo bajaste? Por favor, ayudame". Entonces, con bastante pudor, después de algún tiempo, hice un posteo en Instagram y Facebook, con una foto actual y contando cómo había bajando de peso. Fue un tsunami. Me sorprendió. El 95 por ciento de los comentarios son divinos. Pero hay gente que dice estar decepcionada… Yo sólo conté lo que me pasó a mí. Además, el libro se agotó. Y por día, por privado en redes, tengo más de mil mensajes. Me excede.