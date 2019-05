En la escena anidaba un sueño, que ella reveló: "¿Si me ilusiono con ser mamá? Sin dudas. Estar tanto tiempo con Rufi es un aprendizaje. La verdad, nunca fui muy Susanita. Siempre dije que no era mi meta ser madre a cualquier precio, de cualquier manera. Así que más que estar con Rufi, o ver a amigas que ya tienen hijos, siempre supuse que ese deseo llegaría cuando alguien me lo despertara a partir del amor, y eso sucede ahora. Quiero formar una familia con Nico, quizás no ya mismo que estamos con este proyecto, pero encontraremos el momento indicado".