–El atento. El pendiente. El detallista. Quien me tenga presente. Pero, sobre todo, quien despierte mi admiración. Si no admiro, no me caliento. Necesito al lado a un hombre que deslumbre, que sea genial en lo que sea que haga. Con quien entrar a un lugar y que todos se den vuelta diciendo: "¡wow, llegó él!" Y que los flashes no caigan sólo en mi. Porque soy una mujer avasallante, y si siento que a quien tengo al lado queda opacado, me lo como crudo.