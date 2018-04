–Se me vinieron al humo por mostrarme muy chic, sosteniendo la aspiradora con dos dedos. Me decían: "¡Estás exigiendo que una madre esté así de espléndida a poco de haber parido!". Nadie entendió que se trataba de una producción fotográfica. Vivimos en una época de crítica despiadada, potenciada por la impunidad de las redes. Si me muestro delgada (perdió 27 kilos luego del nacimiento de Baltazar, de un año y medio) me juzgan por querer "vender perfección". Si después de parir me pongo el vestido blanco con el que conduje la red carpet del Martín Fierro, sabiendo que no tengo las medidas ideales aunque el diseño me fascina… ¡me aniquilan! Sí, mi cuerpo cambió: estoy más grande y no añoro el pasado. Cuesta, pero la fórmula es quererse como se es. Ya no me dejo influir por nadie. La única crítica que me pesa es la de mi familia.