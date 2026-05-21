El refugio de verano de Macarena García: un pueblo en la costa de Vigo con vistas a las islas Cíes

La actriz madrileña mantiene un estrecho vínculo con la playa de Canido, en Vigo, al igual que su familia, por los veranos recurrentes en el norte. / Wikimedia Commons

En ocasiones, se sitúa a las estrellas de la gran pantalla en las principales ciudades, alejadas de los espacios rurales que también habitan. Un caso puede ser el de Macarena García, actriz madrileña que acaba de promocionar la serie de televisión Se tiene que morir mucha gente, junto a sus compañeras de profesión Ana Castillo y Laura Weissmahr, y a su creadora, Victoria Martín. Pese a que a García se la sitúe la mayoría del tiempo en Madrid, la hermana del también actor y director Javier Ambrossi frecuenta Galicia, más concretamente la provincia de Vigo.

Según ha publicado ElPeriódico.com, la zona costera de Canido, en Vigo, es el lugar donde Macarena García y Javier Ambrossi pasan parte de sus veranos desde la infancia. El enclave, en la misma costa de la ría, destaca por su carácter residencial, una playa de arena clara y un entorno más tranquilo que otras áreas del litoral vigués, donde la calma es la norma.

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Por qué es conocida la playa de Canido, una de las áreas más cotizadas de Vigo

De acuerdo con el mismo medio, la playa de Canido, también conocida como el arenal de O Canto da Area, está en la parroquia de San Miguel de Oia, en el suroeste del municipio, lejos del ambiente urbano del centro. El artículo describe aguas atlánticas que se mantienen calmadas durante muchos días del verano y un paisaje con casas bajas, vegetación atlántica y pequeñas carreteras junto a la costa. Uno de los principales reclamos del lugar son, además, las vistas abiertas hacia las islas Cíes, uno de los paisajes más reconocibles de las Rías Baixas, según ElPeriódico.com. Esa panorámica ha contribuido a que viviendas de Canido y Oia figuren entre las más cotizadas del área metropolitana de Vigo.

El tamaño reducido de Canido ayuda a que, incluso en temporada alta, el ambiente sea más local que el de otros destinos populares. También indica que buena parte de quienes frecuentan la zona pertenecen a familias viguesas que llevan décadas veraneando allí. Según ElPeriódico.com, Ambrossi, guionista y director de series como Paquita Salas y La Mesías, y García, ganadora del Goya a mejor actriz revelación por Blancanieves en 2013, han hablado en entrevistas y en redes sociales de su vínculo con Galicia y, en particular, con los veranos familiares en la costa de Vigo.

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Infobae entrevista a la creadora de la serie ‘Se tiene que morir mucha gente’, Victoria Martín, y a las actrices Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr.

El medio añade que, pese a la mayor visibilidad reciente, Canido conserva la imagen que lo convirtió hace décadas en un rincón tradicional de verano para familias viguesas, con playas pequeñas y casas frente al mar. También apunta que desde este tramo litoral es fácil recorrer otras playas cercanas como Samil, O Vao o Saiáns, cada una con un ambiente distinto.