Y agrega motivadora: "A veces las mismas chicas se visten como viejas porque no se animan. Se tienen que aceptar como son, si quieren modificar algo que lo hagan por decisión propia. No porque se los impongan. La vida es una y yo considero que no deberían detenerse en el qué dirán. Si estás cómoda con eso no tengas miedo. Las personas siempre van a hablar, por eso uno tiene que liberarse de sus prejuicios".