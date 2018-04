-Por último no puedo dejar de preguntarte por ese vestido que usaste en los premios Martín Fierro Digital que fue lo más comentado del evento. ¿Cómo surgió la idea del outfit?

-En realidad al principio pensaba ir bien relajada, ponerme algún vestido tranqui de una diseñadora amiga. Y después me di cuenta de la magnitud, ¡son los Martín Fierro! y había mucha atención puesta en el evento porque eran los primeros digital. Iba Moria, iba Marley, había todo un condimento especial entonces llamé a mi vestuarista, vimos este vestido que nos gustó y después pensamos en buscar otras alternativas porque era recontra jugado. Una prenda de vinilo no es cualquier cosa. O me querían o me mataban. Hasta el último segundo estuve en duda pero me la jugué y me salió bien. El vestido era muy imponente asi que decidimos no sumar nada más. Respiré contenta después.