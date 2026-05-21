El destino perfecto para una escapada de fin de semana: un pueblo con puentes romanos y aguas cristalinas en el centro de Italia

El Puente de Augusto, en Narni, por donde discurre el Grand Tour. / Wikimedia Commons

‘Todos los caminos llevan a Roma’, reza el dicho. Sea o no cierto hoy, todavía quedan vestigios del Imperio Romano que apuntan a que si no todos los caminos, sí una gran parte de ellos conducen a la capital italiana. Un ejemplo es el Ponte di Augusto, situado a las afueras de la ciudad de Narni, en la Umbría meridional, constituye hoy el principal recuerdo de una una de las obras más singulares de la ingeniería romana. Construido alrededor del año 27 a.C., este puente formado originalmente por cuatro arcos y una calzada de unos ocho metros de ancho, representó uno de los pasos más audaces sobre el Nera, según recoge el medio The Wom Travel.

El arco principal, que todavía se puede contemplar, se eleva más de treinta metros sobre el río, lo que subraya la magnitud de la obra. La estructura fue erigida con grandes bloques de travertino encajados sin cemento armado, empleando técnicas sofisticadas que permitían soportar tanto la presión de las cargas como las vibraciones. El último gran derrumbe se produjo el 14 de julio de 1885; desde entonces, el puente ha permanecido en estado de ruina, destacando sobre el paisaje con sus restos dispersos también en el lecho fluvial.

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El Puente de Augusto de Narni, de principal vía de comunicación a ruina en el circuito Grand Tour

En la Antigüedad, el puente formaba parte esencial de la via Flaminia, la vía romana que unía Roma con Rímini, atravesando el Nera para conectar el municipio de Narni con el de Carsulae. El Ponte di Augusto permaneció operativo durante siglos, siendo incluso transitable en el siglo VI, cuando el rey ostrogodo Vitige marchó hacia Roma. Los derrumbes medievales y las riadas afectaron gravemente a la estructura, de la que ya en el siglo XI se daba noticia en las crónicas como pons Narniae dirutus. Tras este deterioro, antes de que se edificara un nuevo paso aguas abajo, la travesía del río dependía de puentes de madera frágiles ante las crecidas.

El arco que queda en pie se integró plenamente en los circuitos del Grand Tour desde el siglo XVII, convirtiéndose en tema predilecto para pintores y viajeros de la Europa ilustrada. Entre las representaciones más conocidas figura el cuadro de Jean-Baptiste Camille Corot, conservado en el Louvre, que capta con minuciosidad la luz sobre las piedras y la vegetación circundante.

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Actualmente, el entorno del Puente de Augusto se presenta como un espacio donde convergen el legado arqueológico y la naturaleza. El tramo del Nera próximo al monumento es especialmente vistoso por la combinación de cortados rocosos, pequeñas cascadas y pozas de aguas de color verde esmeralda. El puente actúa como acceso monumental a la ruta ciclo-peatonal de las Gole del Nera, un recorrido que discurre sobre una antigua línea férrea abandonada, siguiendo el curso del río hasta su confluencia con el río Tíber.

La anchura y regularidad del sendero lo hacen accesible para familias, caminantes y ciclistas sin experiencia avanzada; a lo largo del trayecto se suceden túneles reaprovechados, panorámicas sobre las gargantas y zonas de sombra con el sonido del río como protagonista. Durante el verano, la temperatura resulta más suave que en los núcleos urbanos próximos, mientras que el otoño tiñe la vegetación de amarillo y ocre, creando un fuerte contraste sobre el agua.

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La obra 'Le pont de Narni', de Jean-Baptiste Camille Corot, se encuentra en el Museo del Louvre, en París. / Wikimedia Common

Las rutas en el valle del Nera: piscinas naturales y arquitectura (casi) derruida

Más abajo, en la zona de Stifone, el Nera intensifica su colorido por la presencia de manantiales y piscinas naturales. La Sorgente della Morìca y las antiguas molinos de Narni han ido adquiriendo notoriedad entre quienes disfrutan del baño en agua dulce y el senderismo fluvial. El acceso a estas zonas se encuentra regulado mediante reservas que pueden gestionarse a través de la página web mencionada en la señalización local, donde también se consultan las condiciones y servicios estacionales.

Para observar el Ponte di Augusto existen dos alternativas: desde arriba, a través de un sendero paralelo al antiguo trazado romano, que proporciona una vista panorámica sobre el gran arco, y desde abajo, recorriendo la vía Tre Ponti hasta el nivel del río. La percepción del puente varía notablemente: desde lo alto, destaca la geometría y el antiguo eje viario; desde la orilla, se impone la monumentalidad del muro pétreo reflejado en el agua. El acceso en coche resulta sencillo, recomendándose estacionar en la vía Tre Ponti, cerca de los restos, procurando no dificultar la circulación ni el acceso a las fincas agrícolas.

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Cuándo es la mejor época para visitar el Puente de Augusto de Narni

El mejor periodo para visitar el puente y las Gole del Nera suele ser de primavera a otoño, cuando tanto el caudal del río como la temperatura permiten aprovechar tanto la ribera como el itinerario ciclo-peatonal. Los meses cálidos potencian el verdor y la sensación de frescura; en las estaciones intermedias, la luz realza los acabados del travertino y los juegos cromáticos de la roca.

La visita al Puente de Augusto se puede realizar en unos treinta minutos, incluyendo la contemplación, la lectura de paneles informativos y la fotografía. Esta escala puede combinarse con una caminata por las gargantas del Nera o una incursión en el casco histórico de Narni. Para quienes disponen de un fin de semana, es posible conjugar el descubrimiento de este vestigio romano con la exploración del paisaje fluvial y un paseo por las callejuelas medievales.

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La zona del puente constituye además un punto de partida idóneo para conocer la comarca a un ritmo sosegado. Tras la ruta por el Nera, destacan los restaurantes y tabernas donde la cocina local presenta platos con caza, quesos de oveja, aceite de oliva de los colinas de Umbría y pastas frescas. Las carnes suelen prepararse a la brasa y los dulces, a base de frutos secos y miel.

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El valle alberga también espacios de interés monástico, rural o devocional. La Abbazia di San Cassiano, situada en una ladera del monte Santa Croce, domina con su panorámica toda la garganta; la Chiesa di Santa Maria della Cerqua evoca un entorno tradicional agrícola, mientras que el Mulino dei Marchesi Eroli recuerda el uso del Nera no solo como obstáculo, sino como fuente de energía para la molienda y sustento económico.

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