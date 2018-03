Karol G vio como despegaba la carrera de sus compatriotas Maluma, Sebastián Yatra o Balvín mientras ella la peleaba. "Empecé con con todo ese grupo de productores y cantantes de Medellín que ahora lo están rompiendo y me tocó ver cómo todos crecían y yo me iba quedando atrás. Creo que mi proceso fue más lento precisamente porque no había un espacio para las mujeres en el negocio de la música urbana", le decía al diario El País en diciembre del año pasado.