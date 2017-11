–Nada fáciles. Yo estaba muy ansiosa, porque pensábamos que iba a nacer en la semana 39 o en la 40, y recién se dio un día antes de la 41… ¡Parece que estaba muy cómoda en la panza de mamá! El sábado 4 de noviembre nos levantamos decididos a hacer todo lo que teníamos planeado. Fuimos a almorzar; después, a ver a mis padres; más tarde conocimos al bebé de la sobrina de Martín, que acaba de nacer. Volvimos a casa a la noche y nos pusimos a ver una serie… A los diez minutos tuve la primera contracción. No le dije nada a él, para que no se pusiera nervioso. Empecé a controlar sola el reloj; pasaron siete minutos y me agarró otra contracción. Recién en la tercera le dije lo que estaba pasando… ¡El ya quería llevarme al sanatorio! Llamé a mi obstetra y me dijo que esperara a tener contracciones cada cinco minutos, que contara 45 minutos más y me diera un baño. Así hice, y a las doce y media salimos para el Otamendi. A la una y cuarto ya estaban listos Mariela, mi partera, y Alejandro Falco, mi obstetra. Media hora después rompí bolsa pero no dilataba lo suficiente: sólo tenía tres centímetros. Las contracciones eran muy dolorosas! Dos horas después me ponen la epidural, porque ya lloraba de dolor. Aunque pujaba y hacía fuerza, no podía dilatar bien. A las 6.15 le tomaron los latidos a Chloé… Me dijeron que estaba muy fatigada y que debíamos ir a cesárea.