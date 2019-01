¿Si alguna vez hablaron del asesinato de Fernando Pastorizzo? "No le pregunté y no creo que se lo pregunte. No me importa", dice Caudana. "Nos estamos conociendo. Por el momento no nos dimos ni un beso. Tampoco tuvimos la posibilidad de vernos en persona. Solo nos cruzamos un par de veces cuando fui a visitar a mi abuela. Intentamos hablar, pero no nos dejaron. Por eso estoy tramitando este permiso, para seguir conociéndonos", concluye Caudana.