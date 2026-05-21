Enfrentamientos entre comunidades indígenas en Cauca ya dejan tres muertos y más de 40 heridos: solicitan corredor humanitario

Un testigo aseguró que la comunidad Misak de Guambía llegó al territorio de Pitayó para iniciar una confrontación. Al parecer, los integrantes llegaron armados - crédito @CRIC_Cauca/X

El gobernador del departamento de Cauca, Octavio Guzmán, informó que los enfrentamientos entre comunidades indígenas Misak y Nasa, que se registran en el sector de La Ensillada, entre Guambía y Pitayó, en el municipio de Silvia, ya dejan un saldo de tres muertos y 44 heridos. Al parecer, se trata de una disputa territorial.

El mandatario aseguró que el Gobierno departamental está atendiendo la situación de violencia que se está presentando en el territorio e hizo un llamado para detener de inmediato las agresiones entre la población indígena. Recordó que la situación está afectando gravemente a los integrantes de las comunidades y a las familias de las víctimas.

PUBLICIDAD

“Ninguna diferencia puede justificar el dolor, la muerte y el riesgo al que está siendo expuesta la población”, señaló.

El gobernador Octavio Guzmán informó sobre el incremento de muertos en medio de enfrentamientos entre comunidades indígenas - crédito @OctavioGuzmanGu/X

En consecuencia, instó a las partes a optar por el camino del diálogo para solucionar las diferencias que tienen, evitando así cualquier otro hecho violento que ponga en riesgo la vida de más personas.

PUBLICIDAD

“El Cauca necesita serenidad, sensatez y voluntad de diálogo. Por ello, hacemos un llamado a las autoridades indígenas, líderes, organismos de derechos humanos e instituciones a unirnos en este momento y construir caminos de concertación que permitan frenar cualquier hecho violento y proteger la vida”, explicó.

Según precisó, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Misión Médica, y las secretarías de Gobierno y Salud están trabajando de manera conjunta para hacer frente al caso. “La defensa de la vida está por encima de cualquier diferencia”, indicó. Además, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que la fuerza pública activó todas sus capacidades para restablecer la seguridad en el territorio.

PUBLICIDAD

El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) solicitó que se facilite un corredor humanitario para el traslado de indígenas heridos en medio de confrontaciones - crédito @CRIC_Cauca/X

En un comunicado, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) solicitó que se facilite un corredor humanitario para el traslado de los heridos. De igual manera, pidió la intervención de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y del Ministerio del Interior, puesto que, según afirmó, “su acción y omisión” estarían empeorando el conflicto entre las comunidades y dificultando la posibilidad de una conciliación.

Detalles de la confrontación: indígenas Misak habrían llegado armados

De acuerdo con una denuncia dada a conocer por el Consejo Territorial de Autoridades indígenas del Oriente Caucano (Cotaindoc), la comunidad del territorio Nasa de Pitayó fue víctima de agresiones, provocaciones y “ataques indiscriminados” por parte de la comunidad Misak de Guambía.

PUBLICIDAD

Así lo confirmó también un testigo de los hechos, cuyo testimonio fue revelado por el Cric. Según relató, los enfrentamientos iniciaron a las 4:30 a. m. del 21 de mayo de 2026, aproximadamente, cuando integrantes de las comunidad Misak de Guambía ingresaron al territorio de Pitayó, “que está en disputa”, con todo tipo de armamento, incluyendo armas de fuego, palos, machetes y piedras.

En un inicio, se reportó el fallecimiento de una persona por los enfrentamientos. La situación escaló y ya hay tres muertos - crédito Colprensa

“Tienen cañones recalzados, con chalecos antibalas un equipo, y venían con brazaletes en los brazos y pues nos rodean. Pacíficamente dejamos algunos puntos, pero nos reagrupamos en otros puntos y en el punto que nos reagrupamos, en el punto principal (...) fue donde ya empezaron a atacar con piedras y dentro de las detonaciones”, detalló el testigo.

PUBLICIDAD

El gobernador de Pitayó, según aseguró, ya hizo presencia en el sitio y solicitó que se lleve a cabo un espacio de diálogo entre las partes, con el fin de evitar más agresiones. Sin embargo, presuntamente, la gobernadora de Guambía no se ha presentado en el lugar de los hechos, “solo mandó a jóvenes”.

“Entonces, aquí no hay autoridad. Necesitamos un diálogo de gobernador a gobernadora. Esa es la solicitud que hacemos a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, los organismos de derechos humanos”, explicó el ciudadano.

PUBLICIDAD

Enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa en La Ensillada, Cauca, por disputa de tierras ancestrales dejan varios heridos. Testigos indican que la comunidad Misak inició la confrontación - crédito Cric Colombia

Por el momento, existe el riesgo de que algunas de las personas que están participando en los enfrentamientos ingresen a las viviendas para dañarlas. Además, de acuerdo con el testigo, en la noche identificaron sobrevuelos con drones en el territorio, que generaron alerta en la comunidad de Pitayó.