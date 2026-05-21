Decreto que convierte a Loreto en puerto de cabotaje podría cancelarse, gobernador de Baja California Sur envía petición a Sheinbaum

Un orador expone puntos clave sobre la conservación marina mientras una mujer toma notas, con la impactante imagen de una ballena en acuarela simbolizando la vida oceánica y su protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, sostuvo una mesa de diálogo con la comunidad de Loreto, mediante la cual reiteró su compromiso por proteger la biodiversidad del estado y sumarse a la exigencia de abrogar el decreto que convierte al Parque Nacional de Loreto, un Área Natural Protegida, en un puerto de cabotaje.

Informó que envió un documento a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir la abrogación de este decreto. “He expresado de manera firme y respetuosa nuestro compromiso de seguir defendiendo el Parque Nacional Bahía de Loreto y de escuchar el sentir legítimo de las y los loretanos ante la preocupación generada por el decreto federal relacionado con puertos y terminales” compartió el funcionario en sus redes sociales.

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Subrayó que su gobierno mantiene una postura cercana a las demandas ciudadanas y colabora de manera coordinada con autoridades municipales y la comunidad para proteger las áreas naturales de Baja California Sur.

En alianza con la alcaldesa de Loreto, Paz del Alma Ochoa Amador, solicitaron a las autoridades federales la revisión inmediata del plan de manejo del Parque Nacional Bahía de Loreto y la abrogación del decreto que modifica su estatus, en atención al interés colectivo de preservar el patrimonio natural de la región.

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Esta acción se da en el mismo contexto en el que la Semarnat anunció que el proyecto de Perfect Day, en Mahahual, no sería autorizado debido a los problemas ambientales que causaría. (Captura de mañana)

Esta acción se da en el mismo contexto en el que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que el proyecto de Perfect Day, en Mahahual, no sería autorizado debido a los problemas ambientales que causaría. Ello fue posible gracias a la manifestación y la lucha ambientalista.

¿Cuál es la problemática en Loreto?

La comunidad de Loreto demanda la revocación inmediata del decreto publicado el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, que reclasifica esta localidad de Área Natural Protegida federal a puerto de altura y cabotaje.

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Esta modificación es alarmante para la población y activistas ambientales porque permitiría el ingreso de tráfico marítimo internacional y grandes embarcaciones en una de las zonas ecológicas más sensibles y valiosas de México y del mundo. La presencia de estos grandes barcos afectarán directamente el hábitat de las especies que rodean las costas, siendo las ballenas las más afectadas.

Activistas señalan que este reciente cambio se realizó sin la presentación de sustento técnico, justificaciones ambientales claras ni evaluaciones de los posibles impactos sobre el ecosistema marino y costero.

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FUENTE Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur

¿Por qué es peligroso que Loreto se convierta en puerto de altura y cabotaje?

El incremento del tráfico marítimo en el Parque Nacional Bahía de Loreto implica altos riesgos debido a los principales efectos negativos que ocasiona el aumento de colisiones con cetáceos, el incremento del ruido submarino y la degradación del hábitat marino.

Estas amenazas afectan directamente a especies como la ballena azul (Balaenoptera musculus), la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), el cachalote (Physeter macrocephalus), la orca (Orcinus orca) y diversas especies de delfines.

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Se ha documentado que el ruido generado por embarcaciones provoca una disminución en la actividad de alimentación de las ballenas azules, obligándolas a abandonar sus zonas habituales de forrajeo.