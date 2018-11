La viuda sigue negando cualquier vinculación con el narcotráfico. Se considera una víctima de la persecución de la Justicia argentina: "Al cierre de este libro han transcurrido diez meses desde cuando anunciaron la acusación en contra nuestra. Durante este tiempo y como nunca lo había visto antes, mi hijo no ha podido ocultar su irritación. Incluso, su rostro ha cambiado. La gente sigue creyendo que tenemos millones de dólares, nada más alejado de la realidad. Me encuentro absolutamente sometida a la jurisdicción del Tribunal, mas no puedo dejar de reclamar que esta convocatoria se ha dispuesto a mi respecto por ser 'la viuda de…'".