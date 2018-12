Además de recapitular el caso desde el comienzo, Nahir, la historia desconocida, brinda detalles inéditos sobre la vida de la joven Galarza, a quien los autores describen como "una mujer calculadora y perfeccionista". A lo largo de sus doce capítulos, Szeta y Fulco relatan cómo son sus días en prisión ("Sus compañeras de ranchada son dos penitenciarias casadas con policías, ambas procesadas por formar parte de una banda narco junto a sus parejas"), la relación con sus padres ("Su madre siempre fue su mejor compinche: iban juntas al gimnasio y muchos se preguntaban si no se trataba de dos hermanas. A su padre lo considera un superhéroe. Tiene un amor incondicional hacia él") y su obsesión por la limpieza ("No tolera el polvo ni la mugre: se la pasa barriendo y fregando su celda"), entre otras cosas. ¿Cómo fue el proceso de investigación? "Yo me me dediqué a buscar testimonios (de amigos, vecinos, compañeros de colegio, entre otros) para reconstruir la vida de Nahir y la relación que tenía con Fernando.