A las 22:42 de ese mismo día, volvía a presentarse ante la justicia pero esta vez para confesar el crimen. "Cuando Fernando salió de su casa ella iba atrás en la moto, que la persona que le disparó fue ella, que lo hice con el amra de su papá la cual estaba arriba de la heladera, donde la pone siempre, la saco sin que lo sepa, como dije los dos disparos los hice con esa arma de fuego, luego di la vuelta a la manzana y me fui caminando a mi casa, deje el arma en su lugar sin que mi padre se diera cuenta y me fui a acostar, aclarando que la llamada que hice a Fernando porque quise, aclaro que mi familia no tiene nada que ver, ni mi madre ni mi padre, soy yo la responsable del homicidio, en este acto muestra como se arma un arma de fuego, y explica que se saca primero el seguro y luego se agarra arriba se tira para atrás y se suelta, y con eso esta lista el arma"