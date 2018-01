"Esto es un sueño del que quiero despertar, me siento muy mal. Es difícil, nunca se me hubiera pasado por la mente que iba a pasar algo así", le dijo Yamina Kroh al medio local Análisis Digital. "Ella me comentó que estaba sufriendo, que estaba mal. Yo, cuando la vi que estaba lastimada, quería ir a hacer la denuncia. Pero me dijo 'no mamá, no te metas, porque son mis cosas'. Le dije: 'bueno, pero vamos a hacer la denuncia. Te acompaño. Seguro que papá también'. Me respondía: 'no ma, no quiero tener más problemas de los que tengo'. Estaba amenazada", afirmó su mamá adhiriendo a la teoría de que su hija fue víctima de una situación violenta.