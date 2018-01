–¿Dudabas en salir con Hoppe porque ya había estado con otras bailarinas?

–Para mí era mi jefe. No existía como hombre. Por eso no fue de un día para el otro… Me tomé mi tiempo. Hasta que me di la oportunidad de conocer a Fede y olvidarme de Hoppe. Relajé y me permití disfrutar. Entre nosotros no hay nada forzado. Nos elegimos, y eso es maravilloso. Pero fue de a poco… Es mi jefe. Había mucho en juego.