Sobre las versiones que indican que está en Mar del Plata manejando una camioneta del empresario, y que él es el productor de Como el culo, la comedia en la que trabaja, Gurdke se defendió: “Muchos hablan por hablar y no saben el por qué de las cosas. No me gusta que ninguneen mi profesión; nuestro trabajo es difundir una imagen. Yo no manejo, la camioneta con la que llegué al teatro no es mía. Hoy vine a la radio con un taxista que conozco; me manejo libremente”.

“No tuve una crisis, tuve un momento de angustia, pero nunca pensé en bajarme de la obra. Es demasiado lo que se habla; me choca un poco. ¿Por qué todo tiene que ver con él?. Se dijo que él producía esta obra y eso no es cierto. El show debe continuar”, cerró la ex modelo sobre cómo manejó la ruptura amorosa.

Además de la participación de Ingrid, Como el culo cuenta con un gran elenco compuesto por Marcelo de Bellis, Diego Reinhold, Walter Quiroz y Nicolás Scarpino, entre otros.

