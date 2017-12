"Todavía no me acostumbro al mote, pero como suegra… ¡espectacular es poco! Soy una gamba al ajillo. Me sentó muy bien la adolescencia de mi hijo. Sé que sabe cómo amar a una mujer, porque los eduqué inculcándoles ese respeto". Familia de Marcelo. "¡Qué raro es ser consuegra de Tinelli! Mantuvimos el secreto tanto tiempo… Nos tenían bajo amenaza. La tercera vez que fui como jurado de ShowMatch, me dijo al aire: 'Toto y Juana se conocen de la escuela, ¿no?'. 'Muy lindo su hijo', 'Muy linda la suya'… ¡Casi nos tentamos!", cuenta. "Juani es adorable. Tan jovencitos, tan amorosos…", dice Flor. "¡Juntos son tan lo más que espero duren hasta mi casamiento, así me lo levantan un poco!".