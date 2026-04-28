Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto del partido del “Tiburón”

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Sporting Cristal de Perú y Junior de Barranquilla por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Así fue el último partido del Junior en la Copa Libertadores
Últimos cinco partidos del Sporting Cristal y Junior
Sporting Cristal
- 25 de abril de 2026 - Liga 1 de Perú: Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal
- 22 de abril de 2026 - Liga 1 de Perú: Grau 4-1 Sporting Cristal
- 19 de abril de 2026 - Liga 1 de Perú: Sporting Cristal 3-2 UTC
- 16 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Palmeiras 2-1 Sporting Cristal
- 8 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Sporting Cristal 1-0 Cerro Porterño
Junior
- 24 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Cúcuta 1-1 Junior
- 19 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Junior 2-0 Llaneros
- 14 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Cerro Porteño 1-0 Junior
- 11 de abril de 2026 - Liga BetPlay: Águilas Doradas 0-3 Junior
- 8 de abril de 2026 - Copa Libertadores: Junior 1-1 Palmeiras
La única victoria de Sporting Cristal ante equipos colombianos en la Copa Libertadores: América de Cali fue su víctima
Sporting Cristal acumula 34 años sin victorias ante equipos colombianos en la Copa Libertadores.
La última vez que Sporting Cristal superó a un rival colombiano fue el 3 de abril de 1992, cuando derrotó 3 a 1 a América de Cali en la fase de grupos.
Desde entonces, el club no ha podido romper la tendencia y cada enfrentamiento ha resultado complejo para los equipos peruanos en el certamen continental.
El balance en total para el cuadro “Cervecero” ante equipos de la Liga BetPlay es de 20 partidos en total, con 1 triunfo, 4 empates y 15 derrotas en total.
Afiche del campeón de Colombia presentando el partido ante el cuadro “Cervecero”
El “Tiburón” tendrá una visita complicada en Lima
El partido se jugará el 28 de abril de 2026 en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima, a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN y de Disney Plus Premium.
El árbitro del partido será el argentino Maximiliano Ramírez, y en el VAR estará acompañado junto a su compatriota Silvio Truco.
Por los lados del Sporting Cristal viene de caer por 1-0 en la Liga 1 de Perú ante Comerciantes Unidos en condición de visitante, el 25 de abril de 2026 con el gol del argentino Matías Sen al 11 de partido.
En lo que se refiere a su más reciente partido de Copa Libertadores, el 16 de abril de 2026, el cuadro “Cervecero” cayó por 2-1 ante Palmeiras en el estadio Allianz Parque, de São Paulo.
El defensor Murilo adelantó al cuadro verde al minuto 29, pero el argentino Juan González al 41 empató el duelo para los peruanos en el primer tiempo.
Finalmente, el delantero argentino José “El Flaco” López al 80 de tiro penal le dio la victoria al equipo dirigido por Abel Ferreira.
El 24 de abril de 2026, Junior de Barranquilla empató a un gol en el estadio General Santander ante el Cúcuta Deportivo por la fecha 18 de la Liga BetPlay.
El gol para el “Tiburón” fue de Luis Fernando Muriel al 32 de partido, pero Luifer Hernández empató para el cuadro “Motilón” al 37 de partido.
En lo que se refiere a la Copa Libertadores, el 14 de abril de 2026, Junior de Barranquilla cayó en el estadio General Pablo Rojas “La Nueva Olla” por 1-0 ante Cerro Porteño de Asunción.
El único gol del partido lo anotó el delantero argentino Jonathan Torres al 57 de partido.