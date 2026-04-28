Sporting Cristal vs. Junior EN VIVO Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto del partido del “Tiburón”

Así fue el último partido del Junior en la Copa Libertadores

19 de abril de 2026 - Liga 1 de Perú: Sporting Cristal 3-2 UTC

22 de abril de 2026 - Liga 1 de Perú: Grau 4-1 Sporting Cristal

25 de abril de 2026 - Liga 1 de Perú: Comerciantes Unidos 1-0 Sporting Cristal

El balance en total para el cuadro “Cervecero” ante equipos de la Liga BetPlay es de 20 partidos en total, con 1 triunfo, 4 empates y 15 derrotas en total.

Desde entonces, el club no ha podido romper la tendencia y cada enfrentamiento ha resultado complejo para los equipos peruanos en el certamen continental.

La última vez que Sporting Cristal superó a un rival colombiano fue el 3 de abril de 1992, cuando derrotó 3 a 1 a América de Cali en la fase de grupos.

Sporting Cristal acumula 34 años sin victorias ante equipos colombianos en la Copa Libertadores.

La única victoria de Sporting Cristal ante equipos colombianos en la Copa Libertadores: América de Cali fue su víctima

Afiche del campeón de Colombia presentando el partido ante el cuadro “Cervecero”

12:19 hs

El “Tiburón” tendrá una visita complicada en Lima

El "Tiburón" tendrá una visita clave en Callao para seguir con aspiraciones de clasificación en la Copa Libertadores de América-crédito @ClubSCristal/X- David jaramillo/Colprensa

El partido se jugará el 28 de abril de 2026 en el estadio Alejandro Villanueva, de Lima, a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el argentino Maximiliano Ramírez, y en el VAR estará acompañado junto a su compatriota Silvio Truco.

Por los lados del Sporting Cristal viene de caer por 1-0 en la Liga 1 de Perú ante Comerciantes Unidos en condición de visitante, el 25 de abril de 2026 con el gol del argentino Matías Sen al 11 de partido.

En lo que se refiere a su más reciente partido de Copa Libertadores, el 16 de abril de 2026, el cuadro “Cervecero” cayó por 2-1 ante Palmeiras en el estadio Allianz Parque, de São Paulo.

El defensor Murilo adelantó al cuadro verde al minuto 29, pero el argentino Juan González al 41 empató el duelo para los peruanos en el primer tiempo.

Finalmente, el delantero argentino José “El Flaco” López al 80 de tiro penal le dio la victoria al equipo dirigido por Abel Ferreira.

El 24 de abril de 2026, Junior de Barranquilla empató a un gol en el estadio General Santander ante el Cúcuta Deportivo por la fecha 18 de la Liga BetPlay.

El gol para el “Tiburón” fue de Luis Fernando Muriel al 32 de partido, pero Luifer Hernández empató para el cuadro “Motilón” al 37 de partido.

En lo que se refiere a la Copa Libertadores, el 14 de abril de 2026, Junior de Barranquilla cayó en el estadio General Pablo Rojas “La Nueva Olla” por 1-0 ante Cerro Porteño de Asunción.