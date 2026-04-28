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Pumas comparte emotivo mensaje al Memote Martínez tras su convocatoria a México rumbo Mundial 2026: “Darás lo mejor de ti”

El llamado del delantero auriazul causó sorpresa entre los aficionados

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Memote Martínez será parte de la convocatoria final rumbo al Mundial 2026 (REUTERS)
Memote Martínez será parte de la convocatoria final rumbo al Mundial 2026 (REUTERS)

El llamado de Guillermo “Memote” Martínez a la Selección Mexicana para el proceso de preparación rumbo al Mundial de la FIFA 2026 ha causado sorpresa entre aficionados y expertos.

El delantero auriazul, quien no vive su mejor momento, forma parte de la lista de jugadores de la Liga MX que Javier “Vasco” Aguirre ocupará en los últimos partidos antes de que comience la Copa del Mundo.

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Pumas felicita al Memote Martínez sobre su llamado a la Selección Mexicana

El Club Universidad Nacional felicitó al Memote Martínez por su inclusión en la lista de convocados de la Selección Nacional rumbo a la Copa del Mundo 2026. A través de redes sociales, Pumas reconoció el esfuerzo, disciplina y constancia del delantero, valores que, afirman, lo llevaron a ganarse un lugar en el representativo tricolor.

La directiva auriazul expresó confianza en que Martínez representará con orgullo tanto a México como a los colores azul y oro. El club universitario destacó el compromiso y la resiliencia de su jugador, y le deseó éxito en la nueva etapa con la Selección de México, que inicia su preparación para la próxima justa mundialista.

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“El sueño es tuyo Memote. Tu trabajo, tu constancia, tu resiliencia y tu disciplina hoy te ponen en la lista de la Selección Nacional rumbo a la Copa del Mundo 2026. Con mucha garra y compromiso sabemos que darás lo mejor de ti, representándonos de la mejor manera con orgullo azul y oro. Te deseamos mucho éxito en la Selección de México”, escribió el club del Pedregal.

(Especial)
(Especial)

Lista total de convocados

La convocatoria incluye jugadores consolidados y jóvenes que buscan ganarse un lugar definitivo. Sin embargo, no todos tienen su sitio asegurado, ya que varios aparecen como opciones en evaluación dentro del proceso.

Porteros

  • Raúl Rangel – Chivas
  • Carlos Acevedo – Santos
  • Óscar García* – León

Defensas

  • Luis Rey* – Puebla
  • Israel Reyes – América
  • Eduardo Águila* – Atlético de San Luis
  • Jesús Gómez* – Tijuana
  • Denzell García* – FC Juárez
  • Jesús Gallardo – Toluca

Mediocampistas

  • Luis Romo – Chivas
  • Erik Lira – Cruz Azul
  • Brian Gutiérrez – Chivas
  • Iker Fimbres* – Monterrey
  • Gilberto Mora – Tijuana
  • Jairo Torres* – FC Juárez
  • Roberto Alvarado – Chivas

Delanteros

  • Kevin Castañeda* – Tijuana
  • Alexis Vega – Toluca
  • Guillermo Martínez – Pumas
  • Armando González – Chivas

En las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), los jugadores convocados inicialmente por Aguirre comenzarán los entrenamientos con la meta de asegurar su presencia en la lista definitiva, la cual se dará a conocer a más tardar el 30 de mayo.

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